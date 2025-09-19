Расту тензије између двије европске силе: Сукобиле се због моћног оружја

19.09.2025
Париз и Берлин нашли су се у незгодној ситуацији због озбиљних несугласица око водећег европског војног пројекта – Future Combat Air System (FCAS), програма развоја борбеног авиона вриједног 100 милијарди евра.
Како пише Politico, сукоби између Француске, Њемачке и Шпаније око овог пројекта нису новост, али садашњи ниво фрустрације у Берлину могла би довести до преломног тренутка, баш док Европа јача своју одбрану.
Њемачка чак разматра могућност да Француску у програму замијени Шведском или Уједињеним Краљевством, уколико договор не буде постигнут до краја године.
Програм FCAS, покренут 2017. године, замишљен је да до 2040. замијени француски Рафале и њемачки Evrofighter Typhoon. FCAS није само авион, већ “систем система” под називом Next-Generation Weapon System (NGWS), који укључује борбени авион нове генерације, дронове и повезивање путем дигиталних мрежа.
Francuski Dassault Aviation задужен је за развој француског дијела, док њемачки дио води Airbus Defence & Space, а Шпанију представља компанија Индра.
Извори из њемачког Министарства одбране тврде да је француска страна покушала да преузме превелику контролу над пројектом, што је изазвало незадовољство Берлина. Према њемачком медију Хартпункт, Dassault је током љета тражио чак 80% посла у оквиру NGWS-а, што је додатно разбјеснило Берлин.
Њемачка влада сада разматра опције – ближу сарадњу са Шведском и њеним произвођачем Грипена (Сааб), партнерство с Великом Британијом и BAE Systemsom, или наставак са Шпанијом, али без Француске.
Њемачки парламентарци упозоравају да производња још није ни почела и да се пројекат суочава с бројним изазовима. Посланик Андреас Шварц изјавио је:
„Парламент ће у неком тренутку морати рећи – или нам је овај авион потребан или није.“
Париз и Берлин су у јулу обећали да ће разлике покушати изгладити током јесени и да ће до краја године одлучити о преласку у Фазу 2 пројекта, у којој би био развијен демонстратор авиона.
Додатну неизвјесност уноси и политичка криза у Француској – влада бившег премијера Франсоа Бајруа срушена је изгласавањем неповјерења, а нови премијер Себастијан Лекорн, бивши министар оружаних снага, сада има задатак да пронађе компромис с Берлином.
Француски званичници одбацују тврдње да Dassault тражи 80% посла, али признају да желе веће овласти у доношењу одлука како би се избјегла кашњења. С друге стране, Њемачка инсистира да се посао подијели равномјерно између три земље, у складу с уговором.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц нагласио је да Берлин и Мадрид имају усклађене ставове, али да Француска мора попустити. „Подјела посла мора бити фер и у складу с договором“, поручио је Мерц.
Ако компромис не буде постигнут, Берлин би могао озбиљно размотрити “План Б” – укључивање Шведске или Велике Британије. У том случају, европска одбрамбена индустрија могла би се суочити с новим подјелама и конкурентским пројектима, преноси Дневно.
За сада, званични став Париза је јасан:
„Постоји само један план – провести FCAS. Морамо пронаћи начин да овај пројекат успије.“
