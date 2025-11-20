Logo
Ковачевић: Усвајање буџета данас је најбитније

Извор:

СРНА

20.11.2025

12:24

Коментари:

0
Ковачевић: Усвајање буџета данас је најбитније
Фото: СРНА

Делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је да запослени у заједничким институцијама чекају усвајање буџета и повећање плата, као и једнократну накнаду од 1.000 КМ и да је то битније од свих других питања.

Ковачевић је, након што су поједини делегати предложили допуну дневног реда различитим тачкама, предложио да Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину буде прва тачка дневног реда.

- Замолио бих да се поштује нормативна хијерархија правних аката, по којима се зна, да када већ Пословник није предвидио како се прави редосљед тачака у дневном реду. Увијек је приоритет евентуална одлука о измјени Устава, затим иду закони, а зна се да закон о буџету иде испред других закона, па међународни споразуми и остале одлуке - рекао је Ковачевић.

Он је истакао да је данашња сједница веома значајна и са изузетно битном тачком дневног реда.

- Због много разлога смо чекали да се о буџету за текућу годину расправља у 11. мјесецу - рекао је Ковачевић након што су поједини делегати предложили допуну дневног реда са нагласком да ти приједлози буду на дневном реду испред Приједлога о буџету.

Ковачевић је нагласио да Клуб српског народа сматра да је Приједлог буџета изузетно значајан.

- Сви смо свјесни кроз какве све турбуленције је пролазио сам процес усаглашавања Приједлога буџета, који је коначно усвојен и у Савјету министара, и у Предсједништву БиХ и у Представничком дому и, ево, дошао код нас - напоменуо је Ковачевић.

Ковачевић је рекао да је усвајање буџета, од чега зависи повећање плата запосленим у заједничким институцијама и исплата једнократних накнада, много битнији од тога да ли ће делегат Ненад Вуковић сједити у некој комисији или одбору, што је делегат Желимир Нешковић предлагао за допуну дневног реда данашње сједнице.

Тагови:

Дом народа

Радован Ковачевић

