Ковачевић: Усвајање буџета данас је најбитније

Извор:
СРНА
20.11.2025
12:24
Коментари:0
Делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је да запослени у заједничким институцијама чекају усвајање буџета и повећање плата, као и једнократну накнаду од 1.000 КМ и да је то битније од свих других питања.
Ковачевић је, након што су поједини делегати предложили допуну дневног реда различитим тачкама, предложио да Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину буде прва тачка дневног реда.
- Замолио бих да се поштује нормативна хијерархија правних аката, по којима се зна, да када већ Пословник није предвидио како се прави редосљед тачака у дневном реду. Увијек је приоритет евентуална одлука о измјени Устава, затим иду закони, а зна се да закон о буџету иде испред других закона, па међународни споразуми и остале одлуке - рекао је Ковачевић.
Он је истакао да је данашња сједница веома значајна и са изузетно битном тачком дневног реда.
- Због много разлога смо чекали да се о буџету за текућу годину расправља у 11. мјесецу - рекао је Ковачевић након што су поједини делегати предложили допуну дневног реда са нагласком да ти приједлози буду на дневном реду испред Приједлога о буџету.
Ковачевић је нагласио да Клуб српског народа сматра да је Приједлог буџета изузетно значајан.
- Сви смо свјесни кроз какве све турбуленције је пролазио сам процес усаглашавања Приједлога буџета, који је коначно усвојен и у Савјету министара, и у Предсједништву БиХ и у Представничком дому и, ево, дошао код нас - напоменуо је Ковачевић.
Ковачевић је рекао да је усвајање буџета, од чега зависи повећање плата запосленим у заједничким институцијама и исплата једнократних накнада, много битнији од тога да ли ће делегат Ненад Вуковић сједити у некој комисији или одбору, што је делегат Желимир Нешковић предлагао за допуну дневног реда данашње сједнице.
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму