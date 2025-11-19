Logo
Large banner

Штрајк глађу у затвору у Војковићима!

Аутор:

Огњен Матавуљ

19.11.2025

19:17

Коментари:

0
Штрајк глађу у затвору у Војковићима!

Неколицина притвореника затвора у Војковићима ступило је у штрајк глађу, сазнаје АТВ.

Према информацијама АТВ-a у штрајку су прије два дана ступила четворица притвореника који су наводно незадовољни условима, односно храном која им се сервира.

Детаљи штрајка, као и захтјеви затвореника за сада нису познати.

У Заводу за извршење казнених санкција, притвора и других мјера БиХ у Војковићима, кога називају бх. Алкатразом, налазе се затвореници и притвореници за које је надлежан Суд БиХ.

Подијели:

Тагови:

štrajk glađu

Затвор

BiH Alkatraz

Притвор

Суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Уставни суд БиХ одбацио апелацију Вукановићеве странке

БиХ

Уставни суд БиХ одбацио апелацију Вукановићеве странке

6 ч

1
Уставни суд по апелацији Небојше Вукановића поново о Додику

БиХ

Уставни суд по апелацији Небојше Вукановића поново о Додику

13 ч

1
Амиџић за АТВ: Процес усвајања буџета говори да је БиХ оптерећена утицајем сарајевске политике

БиХ

Амиџић за АТВ: Процес усвајања буџета говори да је БиХ оптерећена утицајем сарајевске политике

22 ч

0
Колике су казне за злоупотребу личних података у БиХ?

БиХ

Колике су казне за злоупотребу личних података у БиХ?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

20

20

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

20

04

Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

20

00

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

19

55

Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner