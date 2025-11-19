Штрајк глађу у затвору у Војковићима!

Аутор:Огњен Матавуљ
19.11.2025
19:17
Коментари:0
Неколицина притвореника затвора у Војковићима ступило је у штрајк глађу, сазнаје АТВ.
Према информацијама АТВ-a у штрајку су прије два дана ступила четворица притвореника који су наводно незадовољни условима, односно храном која им се сервира.
Детаљи штрајка, као и захтјеви затвореника за сада нису познати.
У Заводу за извршење казнених санкција, притвора и других мјера БиХ у Војковићима, кога називају бх. Алкатразом, налазе се затвореници и притвореници за које је надлежан Суд БиХ.
