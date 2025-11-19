Logo
Уставни суд по апелацији Небојше Вукановића поново о Додику

19.11.2025

07:09

Крњи Уставни суд на ванредној пленарној сједници разматраће допустивост апелације Небојше Вукановића која се тиче пресуде против предсједника СНСД-а Милорада Додика о њеним посљедицама на његов политички и институционални статус.

То значи да ће суд прво провјеравати да ли је апелација уопште испунила основне услове да би се могла разматрати.

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић најавио је да подноси апелацију јер сматра да Милорад Додик не може бити предсједник СНСД-а.

Ванредна пленарна сједница заказана је за 12 часова.

