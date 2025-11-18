Logo
Издато упозорење због најављених обилних падавина

18.11.2025

15:43

Издато упозорење због најављених обилних падавина
Фото: Pixabay

Федерална управа цивилне заштите издала је упозорење због прогнозираних обилних падавина у јадранском сливу, гдје се у периоду од 18. до 19. новембра очекује између 40 и 60 литара кише по квадратном метру у року од 24 сата.

Такве количине могу узроковати подизање водостаја те појаву бујичних и урбаних поплава на осјетљивим локацијама.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сви у УН би морали знати да БиХ нема дан државности

Институцијама надлежним за управљање ризицима савјетује се да пажљиво прате развој ситуације, те да поступају у складу с Федералним оперативним планом одбране од поплава. Службама на терену препоручује се додатни опрез како би се заштитили људи и материјална добра.

Према прогнозама метеоролога, данас ће у већем дијелу Босне и Херцеговине доминирати облачно вријеме с кишом, док се у планинским и вишим подручјима очекује снијег.

Новак Ђоковић

Стил

Новак Ђоковић на мети критика због качкета

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјеверозападног смјера, а дневне температуре кретаће се од 2 до 8 степени, док ће на југу досезати од 10 до 15 °Ц

Временска прогноза

