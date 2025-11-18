Издато упозорење због најављених обилних падавина

18.11.2025
15:43
Коментари:0
Федерална управа цивилне заштите издала је упозорење због прогнозираних обилних падавина у јадранском сливу, гдје се у периоду од 18. до 19. новембра очекује између 40 и 60 литара кише по квадратном метру у року од 24 сата.
Такве количине могу узроковати подизање водостаја те појаву бујичних и урбаних поплава на осјетљивим локацијама.
Република Српска
Додик: Сви у УН би морали знати да БиХ нема дан државности
Институцијама надлежним за управљање ризицима савјетује се да пажљиво прате развој ситуације, те да поступају у складу с Федералним оперативним планом одбране од поплава. Службама на терену препоручује се додатни опрез како би се заштитили људи и материјална добра.
Према прогнозама метеоролога, данас ће у већем дијелу Босне и Херцеговине доминирати облачно вријеме с кишом, док се у планинским и вишим подручјима очекује снијег.
Стил
Новак Ђоковић на мети критика због качкета
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјеверозападног смјера, а дневне температуре кретаће се од 2 до 8 степени, док ће на југу досезати од 10 до 15 °Ц
БиХ
2 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
7 ч2
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму