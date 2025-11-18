Logo
Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

АТВ

18.11.2025

10:15

0
Са оваквим политичарима треба нам међународни утицај, рекао је Мирко Шаровић, одговарајући на питање да ли нам је потребан ОХР.

"Ја мислим, мој став је да, ОХР, у оваквој земљи, са оваквим политичарима какви јесмо, који нису успјели да одговорност за земљу преузму у своје руке ни прије 10-15-20 година, вјероватно тај међународни утицај треба, оваквим нама какви смо, треба", рекао је бивши предсједник СДС-а.

Реаговали су на то и из СНСД-а. Кажу да смо "коначно отворено чули став СДС-а и опозиције - Канцеларија високог представника да остане, а Српска да нестане".

"Према мишљењу бившег предсједника СДС-а и актуелног кандидата те странке за главног преговарача са ЕУ Мирка Шаровића, такозвана институција високог представника, која се скоро тридесет година, на све неправне, незаконите, противуставне и противдејтонске начине, користила искључиво као средство за укидање Републике Српске, је потребна и треба да настави свој погубни рад. На укидању Републике Српске. Још је јаднији став да су за постојање такве срамне и непријатељске институције криви, ни мање ни више, него наши грађани и њихови демократски представници", рекао је Радован Ковачевић, портпарол СНСД-а.

Дакле, како истиче Ковачевић, цијела Европа и цијели свијет могу самостално да управљају својим земљама, али је према мишљењу Шаровића, СДС-а и опозиције, једино наш народ недостојан и потребан му је страни управник.

"Какав јадан поданички менталитет", изјавио је Ковачевић који је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

Mirko Šarović

ОХР

СДС

