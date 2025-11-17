У четвртак хитна сједница о буџету

Извор:
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ требало би да у четвртак, 20. новембра, на хитној сједници разматра Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за 2025. годину.
Почетак хитне сједнице Дома народа са само једном тачком дневног реда заказан је у 11.00 часова, саопштено је из Парламентарне скупштине БиХ.
Подсјећамо, ПД ПС БиХ усвојио је данас Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину у износу од 1,5 милијарди КМ.
