У четвртак хитна сједница о буџету

АТВ

17.11.2025

19:56

У четвртак хитна сједница о буџету
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ требало би да у четвртак, 20. новембра, на хитној сједници разматра Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за 2025. годину.

Почетак хитне сједнице Дома народа са само једном тачком дневног реда заказан је у 11.00 часова, саопштено је из Парламентарне скупштине БиХ.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Коначно усвојен Буџет институција БиХ за ову годину

Подсјећамо, ПД ПС БиХ усвојио је данас Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину у износу од 1,5 милијарди КМ.

