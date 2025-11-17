Амиџић: Процес усвајања буџета - доказ да политички безобразлук нема границу

Извор:
Процес усвајања буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину и третирања запослених у институцијама БиХ су доказ да политички безобразлук нема границу, изјавио је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Након што је Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину у износу од 1,5 милијарди КМ, Амиџић је рекао да су сви у сали били сагласни да вишак средстава који се појавио износи 36 милиона КМ.
"Министарство финансија и трезора, лично ја, партија коју представљам, изашли смо са приједлогом да се сав вишак подјели радницима и нико не спори чињеницу да је то 36 милиона КМ и када се то израчуна, са припадајућим порезима и доприносима, види се да сваком запосленом, изузев фукционера, како је предвиђено законом о буџету, може да се исплати по 1.000 КМ и да се уплате порези и доприноси", рекао је Амиџић новинарима у Сарајеву.
Он је истакао да само они екстремно политички безобразни кажу да се узме 36 милиона КМ и да се исплати по 2.000 КМ, те их позвао да објасне како да се то уради.
"Чиста манипулација, безобразлук и потцјењивање свих запослених у институцијама БиХ, као да људи не знају множити", рекао је Амиџић и додао да је ово доказ да политички безобразлук нема граница.
Он је изразио задовољство што је ријеч о хитној процедури за усвајање, с обзиром да је ријеч о запосленима у институцијама БиХ, те додао да постоји могућност да буџет буде усвојен ове седмице и у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Он је навео да је то битно, како би се у децембру запосленима могла исплатити плата са увећањем, односно да се примјени виша основица и виши коефицијент, када је у питању средња стручна спрема.
Према његовим ријечима, ова сједница је доказ да парламентарци могу имати добре идеје, али да за њих треба наћи начин да се преточе у реалност.
Амиџић је рекао да они који су стварно имали бригу за запослене, поготово када је у питању средња стручна спрема, нису требали рећи да он ступа на снагу даном усвајања буџета за текућу годину, већ да он ступа на снагу осам дана по објављивању у Службеном гласнику БиХ, те додао да би радници већ од маја ове године имали увећану плату за коефицијент 0,2.
Он је истакао да исти проблем постоји и када је у питању ретроактивност, односно закон који треба да се примјењује од јануара наредне године.
"Рекли су да за раднике важи ретроактивност, а истовремено да се функционерима плата обрачунава по новој основици", рекао је Амиџић.
Према његовим ријечима, тај закон је запео у Дому народа зато што онај ко је писао тај закон, у жељи да се додвори радницима, направио проблем.
"У комуникацији са Домом народа послали смо корекције које треба да се ураде, вјерујем да ће оне бити усаглашене и да ће од 1. јануара 2026. године сви запослени у институцијама имати примања у складу са усвојеном основицом од 690 КМ", нагласио је Амиџић.
Он је навео да је Министарство преузело да у наредној години у одређеном износу третира запослене кроз још једну једнократну накнаду и тако надомјести радницима што су чекали повећање плата у 2025. години.
Амиџић је рекао да је буџет требало усвојити раније, те додао да он није зато да се финансирање институција културе рјешава кроз буџет институција БиХ, јер је култура у надлежности ентитета.
