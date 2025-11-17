Мушкарац клањао у новинарској просторији заједничких институција БиХ

Извор:
СРНА
17.11.2025
17:45
Скандалозна ситуација догодила се данас у згради заједничких институција када је непознати мушкарац ушао у просторију из које новинари прате сједницу Представничког дома и клањао.
Мушкарац, који је дошао да своје вјерске обичаје упражњава у новинарској соби, у којој су у том тренутку већином сједили новинари медија из Републике Српске, није рекао ни добар дан.
У једном углу просторије пружио је комад тканине, клањао и без поздрава и изашао.
