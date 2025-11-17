Logo
Large banner

Мушкарац клањао у новинарској просторији заједничких институција БиХ

Извор:

СРНА

17.11.2025

17:45

Коментари:

0
Клањао у просторијама заједничких институција
Фото: Срна

Скандалозна ситуација догодила се данас у згради заједничких институција када је непознати мушкарац ушао у просторију из које новинари прате сједницу Представничког дома и клањао.

Мушкарац, који је дошао да своје вјерске обичаје упражњава у новинарској соби, у којој су у том тренутку већином сједили новинари медија из Републике Српске, није рекао ни добар дан.

У једном углу просторије пружио је комад тканине, клањао и без поздрава и изашао.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

Zajedničke institucije BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Херцеговка однијела титули "највећег лажова"

Друштво

Херцеговка однијела титули "највећег лажова"

1 ч

0
Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

Свијет

Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

1 ч

0
Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице

Свијет

Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице

1 ч

0
Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

Свијет

Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

1 ч

0

Више из рубрике

Усвојена хитна процедура за буџет БиХ

БиХ

Усвојена хитна процедура за буџет БиХ

1 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Одговорност за неусвајање буџета је на скупштинској већини, а не на СНСД-у

3 ч

0
Нису ни почели, Којовић тражио пола сата паузе

БиХ

Нису ни почели, Којовић тражио пола сата паузе

5 ч

0
Кошарац: Једина шанса за будућност - угасити ОХР, Шмит да напусти БиХ

БиХ

Кошарац: Једина шанса за будућност - угасити ОХР, Шмит да напусти БиХ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner