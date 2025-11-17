Прегажена жена са псом, возач побјегао са мјеста несреће

Извор:
У улици Стефана Првовенчаног код Аутокоманде, на мото-путу у смјеру ка Новом Београду, данас је дошло до тешког саобраћајног инцидента у којем је оборена жена, док се возач након ударца удаљио са мјеста несреће.
Према првим информацијама, повријеђена жена је хитно превезена у Ургентни центар, док је пас који је био са њом на лицу мјеста угинуо од задобијених повреда.
Полиција интензивно трага за возачем који је покосио жену, а потом побјегао.
