Додик: Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед

17.11.2025

19:09

Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Република Српска 23. новембра бира предсједника који зна да сваки крај Српске заслужује пажњу и развој.

- Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед - рекао је Додик у разговору са грађанима у Шипову.

Додик и Каран у Шипову

Република Српска

Каран: 23. новембра још једна битка коју ће Српска добити

Он је додао да је Шипово мјесто гдје природа, народ и традиција дишу заједно.

- И сваки пут кад дођем овдје, видим колико Република Српска има потенцијала - у људима, у земљи, у будућности коју заједно градимо. Зато 23. бирамо предсједника који зна да сваки крај Српске заслужује пажњу и развој - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

