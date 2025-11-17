Додик: Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед

17.11.2025
19:09
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Република Српска 23. новембра бира предсједника који зна да сваки крај Српске заслужује пажњу и развој.
- Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед - рекао је Додик у разговору са грађанима у Шипову.
Република Српска
Каран: 23. новембра још једна битка коју ће Српска добити
Он је додао да је Шипово мјесто гдје природа, народ и традиција дишу заједно.
- И сваки пут кад дођем овдје, видим колико Република Српска има потенцијала - у људима, у земљи, у будућности коју заједно градимо. Зато 23. бирамо предсједника који зна да сваки крај Српске заслужује пажњу и развој - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Шипово је мјесто гдје природа, народ и традиција дишу заједно.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 17, 2025
