Најпасивнија предизборна кампања до сада

Извор:
АТВ
17.11.2025
19:18
Коментари:0
Кандидати без пуно обећања и могло би се рећи конкретног програма, грађани без много очекивања – овако би се могла окарактерисати предизборна кампања за пријевремене предсједничке изборе у Републици Српској.
Иако нас до избора дијели свега шест дана, политичка сцена у Српској неуобичајено тиха. Aаналитичари то објашњавају чињеницом да је до избора дошло усљед специфичних околности и да су они изнуђени. Дуго се спекулисало и о томе хоће ли их уопште бити, тако да ни политичари нису имали довољно времена да се припреме за кампању.
„Мислим да су политичари затечени били цијелом овом ситуацијом. Није ово онај редовни циклус, гдје се људи припремају. Ми смо већ навикли да су избори сваке двије године и то ј нешто што долази у истом периоду. Ово је нешто што се десило мимо редовног процеса, свима је то оптерећење. Некако ме не изненађује та пасивност на политичкој сцени, ни међу грађанима“, рекао је новинар Дејан Шајиновић.
"Оно што карактерише ове изборе јесте да то није истинска воља грађана. Све то је у неку руку допринијело да изборна кампања изгледа тако како изгледа, те да је изузетно пасивна", истиче политиколог Драгана Делић.
Без обзира што су избори изнуђени брине, ипак, пасивност грађана, посебно младих, који немају развијену свијест о важности предстојећих избора.
„Да се дешавају у тренутку када странци прилично дјелују у овај држави као извјесном протекторату. Избори нису први ванредни, али су свакако важни и да претходе изборима који ће бити наредне године и који су исто значајни за Републику Српску и политичку сцену у Републици Српској“, изјавио је политиколог и свршени студент Факултета политичких наука у Бањалуци Срђан Радановић.
У посљедњих пет година грађани Републике Српске на изборе су излазили сваке године. Поред редовних и пријевремених предсједничких имали смо и пријевремене локалне, 2021. године у Приједору. Зато и не чуди незаинтересованост грађана.
„Да ли знате да су избори у недјељу? Да, у недјељу, да ли је тако? Не гријешим“,
„Ја сам и заборавила“ „Знам да су избори. Никада, чини се, пасивнија и тиша кампања, како то коментаришете? Не знам, стварно је тиха. Можда због свих ових свјетских дешавања што се око нас дешавају“, „Знате ли да су избори? Знам. Хоћете ли изаћи? Не вјерујем. Зашто? У све сам се разочарала“, само су неки од коментара грађана.
Стиче се утисак да изборе не доживљавају ни они који су их расписали. Тако ЦИК БиХ још није објавио спот са детаљним упутствима за гласање. На наше питање када ће бити доступан грађанима – одговора нема.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч5
Република Српска
6 ч1
Најновије
Најчитаније
22
12
22
05
21
56
21
54
21
48
Тренутно на програму