На трибини СДС-а добацивали Небојши Вукановићу: "Пијанији си више од мене, Вукане"

У Требињу је одржана трибина и промоција Бранка Блануше, кандидата Српске демократске стране за предсједника Републике Српске.
На трибини су поред Блануше говорили и посланици Листе за правду и ред Ђорђе Вучинић и Небојша Вукановић.
Током говора лидера Листе за правду и ред у једном тренутку је неко из публике добацивао.
"Пијанији си више од мене Вукане, болан. Пијанији си више од мене", добацио је неко од присутних лидеру Листе за правду и ред.
Вукановић се на кратко збунио и промијенио израз лица, али је наставио са својим говором.
