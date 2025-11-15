Logo
На трибини СДС-а добацивали Небојши Вукановићу: "Пијанији си више од мене, Вукане"

15.11.2025

21:19

Коментари:

5
Фото: Printscreen/Youtube/NebojsaVukanovic

У Требињу је одржана трибина и промоција Бранка Блануше, кандидата Српске демократске стране за предсједника Републике Српске.

На трибини су поред Блануше говорили и посланици Листе за правду и ред Ђорђе Вучинић и Небојша Вукановић.

Током говора лидера Листе за правду и ред у једном тренутку је неко из публике добацивао.

"Пијанији си више од мене Вукане, болан. Пијанији си више од мене", добацио је неко од присутних лидеру Листе за правду и ред.

Вукановић се на кратко збунио и промијенио израз лица, али је наставио са својим говором.

