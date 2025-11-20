Logo
Српски предузетници преузели "Имлек" од досадашњег власника

20.11.2025

12:48

Фото: Youtube/Imlek/screenshot

Породични инвестициони холдинг предузетника и инвеститора Андреја Јовановића, “АЈФХ”, као водећи инвеститор, заједно са менаџером Бојаном Радуном и актуелним генералним директором "Имлека", потписали су споразум о заједничкој куповини Имлека од досадашњег власника - фонда "МидЕуропа", саопштено је из "Имлека".

Компанија "Имлек", са сједиштем у Падинској Скели - Београд, посједује и двије мљекаре у Сјеверној Македонији и Босни и Херцеговини, са најсавременијим производним погонима и откупљује млијеко од више од 3.500 фармера, прерађујући готово 400 милиона литара сировог млијека годишње, наводи се у саопштењу.

Србац

Градови и општине

Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

Очекује се, како се додаје, да ће трансакција бити завршена у првом кварталу 2026. године, уз стандардна регулаторна одобрења и услове затварања.

"Имлек је изванредна компанија са дугом традицијом, снажним брендовима и изузетним људима. У партнерству са Андрејем Јовановићем, сигуран сам да можемо да откључамо додатну вриједност и додатно учврстимо позицију Имлека као најпоузданијег млијечног бренда у Србији и региону", изјавио је генерални директор Имлека Бојан Радун.

savo minic

Република Српска

Саво Минић издао налог јавним предузећима

Јовановић и Радун сагласни су да "Имлек има огроман потенцијал за даљи раст као водећи регионални произвођач млијечних производа – кроз континуиране инвестиције, оперативну изврсност и иновације", преноси РТ Балкан.

