Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

13.11.2025

14:32

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић истако је да је Влада Републике Српске донијела више закључака на тематској сједници о пословању предузећа у Републици Српској.

"Влада је донијела више закључака, најважнији је да ће сва предузећа добити рок од 15 дана да израде своје властите планове консолидације, истакну стање у својим предузећима, као и мјере реорганизације које морају подузети и поднесу матичном предузећу, министарству и Влади Српске", истакао је Ђокић на конференцији за новинаре након тематске сједнице Владе Српске.

Република Српска

У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"

Он је напоменуо да предузећа од Српској са промјеном начина рада морају да крену још данас.

Стање у енергетском сектору региона, каже Ђокић, мијењало се у протеклих 10 година и то због директива које је доносила ЕУ.

"Настајале су бурне промјене. Дефинисан је принцип да се требају све активности усјерити на процес декарбонизације", рекао је Ђокић.

Петар Ђокић

Влада Републике Српске

