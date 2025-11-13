Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

13.11.2025
14:32
Коментари:1
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић истако је да је Влада Републике Српске донијела више закључака на тематској сједници о пословању предузећа у Републици Српској.
"Влада је донијела више закључака, најважнији је да ће сва предузећа добити рок од 15 дана да израде своје властите планове консолидације, истакну стање у својим предузећима, као и мјере реорганизације које морају подузети и поднесу матичном предузећу, министарству и Влади Српске", истакао је Ђокић на конференцији за новинаре након тематске сједнице Владе Српске.
Он је напоменуо да предузећа од Српској са промјеном начина рада морају да крену још данас.
Стање у енергетском сектору региона, каже Ђокић, мијењало се у протеклих 10 година и то због директива које је доносила ЕУ.
"Настајале су бурне промјене. Дефинисан је принцип да се требају све активности усјерити на процес декарбонизације", рекао је Ђокић.
