Logo
Large banner

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

Извор:

Euronews

24.12.2025

17:20

Коментари:

0
Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације
Фото: МУП Србије

Више јавно тужилаштво у Зајечару саопштило је нове информације у вези са случајем нестале Данке Илић из Бањског Поља.

Против осумњиченог Дејана Драгијевића и осумњиченог Срђана Јанковића, по наредби о допуни истраге Вишег јавног тужилаштва Зајечар, а по налогу Вишег суда у Неготину, спроведена је реконструкција догађаја дана 16.06.2025. године и друге доказне радње.

Данка Илић

Хроника

Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

Тужилаштво чека још једно вјештачење, тј. налаз и мишљење од стране Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, чије вјештачење није завршено, те ВЈТ Зајечар након добијеног налаза и мишљења вјештака одлучиће у погледу јавнотужилачке одлуке.

Виши суд у Зајечару продужио је притвор осумњиченом Дејану Драгијевићу и осумњиченом Срђану Јанковићу дана 18.12.2025. године до 16.01.2026. године, преноси Euronews.

Подијели:

Тагови:

Данка Илић

Tužilaštvo

Zaječar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

Хроника

Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

2 д

0
Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

Србија

Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

1 седм

0
Стигао извјештај судских вјештака: Потврђене сумње о нестанку Данке Илић

Србија

Стигао извјештај судских вјештака: Потврђене сумње о нестанку Данке Илић

3 мј

0
Нови корак у истрази против осумњичених за убиство Данке Илић

Хроника

Нови корак у истрази против осумњичених за убиство Данке Илић

4 мј

1

Више из рубрике

Обустављен поступак против шест особа у случају пада надстрешнице, оптужено седморо

Србија

Обустављен поступак против шест особа у случају пада надстрешнице, оптужено седморо

6 ч

0
Српска политичарка доживјела срчани удар

Србија

Српска политичарка доживјела срчани удар

7 ч

0
Мушкарац на хауби кола возио леш

Србија

Мушкарац на хауби кола возио леш

11 ч

0
Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

Србија

Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

50

Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

21

47

Бившем црногорском министру одређен једномјесечни притвор

21

40

Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

21

39

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

21

30

Економски стручњаци буџет за 2026. оцијенили реалним и остваривим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner