Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

Euronews
24.12.2025
17:20
Више јавно тужилаштво у Зајечару саопштило је нове информације у вези са случајем нестале Данке Илић из Бањског Поља.
Против осумњиченог Дејана Драгијевића и осумњиченог Срђана Јанковића, по наредби о допуни истраге Вишег јавног тужилаштва Зајечар, а по налогу Вишег суда у Неготину, спроведена је реконструкција догађаја дана 16.06.2025. године и друге доказне радње.
Тужилаштво чека још једно вјештачење, тј. налаз и мишљење од стране Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, чије вјештачење није завршено, те ВЈТ Зајечар након добијеног налаза и мишљења вјештака одлучиће у погледу јавнотужилачке одлуке.
Виши суд у Зајечару продужио је притвор осумњиченом Дејану Драгијевићу и осумњиченом Срђану Јанковићу дана 18.12.2025. године до 16.01.2026. године, преноси Euronews.
