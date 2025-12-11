Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

Ова реконструкција је припремана мјесец дана, а у њој је учествовало на десетине људи, почевши од свједока, осумњичених - Срђана Јанковића и Дејана Драгијевића - родитеља нестале дјевојчице, прегршт стручњака и полиције, уз неизоставно присуство тужиоца.

Реконструкција кобног дана наложена је како би била допуњена истрага, а по налогу Апелационог суда у Нишу, након што је тај суд два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару. Ипак, овог пута је наложено да одлуку о потврђивању оптужнице донесе потпуно ново судско вијеће и то Вишег суда у Неготину. Оптужницом, која је била предата суду, али и враћена на допуну истраге, Срђан Јанковић и Дејан Драгијевић терете се за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, док је Радослав Драгијевић, отац Дејана Драгијевића, оптужен за кривична дјела помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела и непријављивање кривичног дјела и учиниоца.

Национални центар за криминалистичку форензику Београд завршио је своју анализу реконструкције у септембру и, како су навели из тужилаштва, у њиховој анализи се поклапају трагови, вријеме и изјаве свједока. Међутим, анализу реконструкције требало је да одради и Факултет техничких наука, Одсјек за саобраћај из Новог Сада, што још није завршено.

Стручњаци из Новог Сада треба да упореде чињенице са терена, изјаве свједока и да прегледају све доступне снимке са надзорних камера. Њихов задатак је да утврде да ли је возило осумњичених ударило дјевојчицу, као и кретање службеног возила "Водовода" тог дана.

Реконструкција трајала осам сати

Сама реконструкција нестанка мале Данке Илић трајала је осам сати, а осумњичени Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић су пред истражитељима детаљно описивали сваки корак кретања тог кобног дана. Они су довезени одвојеним марицама на мјесто гдје је Данка Илић посљедњи пут виђена и наводно ударена службеним возилом "Водовода" у ком су, како тврди тужилаштво, тог дана били осумњичени. Изведени су један по један, како би се избјегло да се осумњичени сретну и на неки начин угрозе ток реконструкције.

- Истражитељима је прво Дејан Драгијевић објашњавао шта се догодило тог дана, а након што су њега вратили у возило марице, изведен је Срђан Јанковић, који је такође до детаља описао куда су се кретали 26. марта прошле године - испричао је извор близак истрази, пише Телеграф.

Он је такође додао да су осумњичени, иако раздвојени, негирали почињење кривичног дјела током давања исказа за вријеме реконструкције случаја. Према ријечима извора, обојица осумњичених су све вријеме дјеловали смирено, прибрано и самоувјерено. Сатима су говорили и понављали исту причу, упорно негирајући било какву умијешаност у нестанак и смрт дјетета.

- Њих двојица су, готово као на траци, изговарали све што су били питани о том дану. Приче су им се поклапале, иако већ више од годину дана немају контакт један са другим, с обзиром на то да се све ово вријеме налазе у различитим ћелијама у притвору, а ни јуче нису имали никаквог контакта, јер су довезени одвојено и одвојено су довођени на кобно мјесто - истакао је саговорник.

Реконструкција догађаја почела је нешто прије 12 часова, а Срђан Јанковић и Дејан Драгијевић су том приликом објаснили куда су се све кретали службеним возилом и навели су да су тог 26. марта прошли тим путем, али да дјевојчицу нису видјели. Њих су истражитељи испитивали готово осам сати, колико је и трајала цијела реконструкција, али, како је навео извор близак истрази, њихови одговори су били исти - и један и други све вријеме су негирали кривицу.

Према причи коју су испричали осумњичени, они су се тог дана заиста зауставили у близини појате у Бањском Пољу, на мјесту гдје је нестала Данка Илић, али само како би обавили нужду, а затим су продужили даље.

- Драгијевић и Јанковић рекли су да су тог дана да су заједно били у службеном возилу "Водовода" када су се враћали са једног терена у Бањском Пољу. Путем који су прошли, зауставили су се у близини спорног имања, окренули ауто у правцу дворишта, уринирали су и један и други, након чега су сели у ауто и наставили пут - испричао је извор упознат са случајем.

Док су осумњичени давали своје изјаве, форензички тимови су прегледали сваки милиметар терена и прикупљени су нови подаци који су коришћени приликом анализе реконструкције.

Реконструкција је обављена и на депонији на Старобањском путу, на коју су осумњичени, како тврди тужилаштво, бацили тијело несрећне дјевојчице послије убиства. Наиме, зајечарско тужилаштво тврди да је тијело дјевојчице премјештано са депоније, али истрага није потврдила те чињенице, као ни открила само мјесто на које је тијело премјештено.

Присуствовала мајка дјевојчице

Мајка нестале Данке Ивана Илић дошла је на реконструкцију у пратњи свог супруга и оца нестале дјевојчице Милоша Илића. Она је учествовала у самој реконструкцији јер је у моменту нестанка дјевојчице била присутна на лицу мјеста и она је била та која је пријавила нестанак.

Она је неколико пута поновила куда је прошла када је тај дан стигла са сином и ћерком у Бањско Поље, шта се дешавало испред појате када је сликала ћерку, а затим је описивала куда је тражила дијете. Према ријечима извора блиског случају, Ивана Илић је приликом цијеле реконструкције дјеловала смирено и сталожено упркос чињеници да је за саму реконструкцију коришћена лутка која је представљала малу Данку.

Одбрана није задовољна реконструкцијом

Према наводима оптужнице, оптужени за помагање након злочина Радослав Драгијевић је посљедњи премјестио тијело дјевојчице и то након што су му ухапшена оба сина, најприје Дејан, а затим и Далибор Драгијевић. Бранилац Радослава Драгијевића рекао је за Инсајдер да његов клијент није ни позван на реконструкцију, нити му је, иако је тог дана дошао у Бањско Поље, тужилац дозволио да присуствује радњама које су предузимали тужилац и полиција.

- Тужилац у оптужници тврди да је мој брањеник Радослав Драгијевић посљедњи премјестио тијело убијене дјевојчице, али на том мјесту није обављена реконструкција, јер тужилац у оптужници није ни навео гдје је то мјесто - рекао је за Инсајдер бранилац Радослава Драгијевића, адвокат Миле Петковић.

Он је тада изјавио да има пуно примједби на обављање реконструкције, којој је као правни заступник присуствовао. Једна од кључних разлика, коју је бранилац примјетио, било је то што није урађено ништа како би се утврдила истинитост исказа Данкине мајке Иване Илић.

- Она је на првом саслушању у полицији рекла да је Данка, када ју је посљедњи пут видјела, била на удаљености од пет метара. На другом саслушању је рекла да је та удаљеност метар и по. Сада је, на реконструкцији, показала удаљеност од 20 метара - испричао је адвокат Петковић након реконструкције.

Други кључни разлог зашто сматра да је реконструкција одрађена лоше је, како је навео, разлика у температури на дан када је рађена реконструкција од дана када је нестала мала Данка Илић.

- Различити су временски услови. Тог дана када је Данка нестала, јутарња температура је била минус шест, сада је била 30 степени. Вегетација растиња је такође различита. Данкино кретање је симулирано уз помоћ лутке, док је на мјесту њеног брата стајао полицијски инспектор - испричао је адвокат Петковић.

Он је навео да је тужилац прекршио одредбе закона о кривичном поступку тако што су по налогу тужиоца снимани само одговори осумњичених на питања, али не и сама питања која је тужилац постављао. Такође је навео да су осумњичени Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић на саслушању у тужилаштву негирали злочин и одговарали на сва питања тужиоца, док је у оптужници наведено да су признали да је Срђан Јанковић аутомобилом ударио малу Данку, а да ју је Дејан Драгијевић ставио у гепек, гдје ју је убио.

Адвокат Миле Петковић је тада изјавио и да браниоци све тројице оптужених чекају записник о реконструкцији, како би упутили примједбе. Тек послије тога, поново ће се одлучивати о оптужници коју је подигло Зајечарско тужилаштво, а коју је до сада Апелациони суд у Нишу два пута враћао на допуну.

Нестанак мале Данке

Подсјетимо, Данка Илић је, према познатим информацијама, нестала 26. марта 2024. године око 13.45 сати, када је њена мајка Ивана на кратко скренула поглед са ње. Када није успјела да је пронађе, она је позвала супруга, а потом и полицију.

Полиција је одмах започела претрагу терена, доведени су пси како би помогли у претрази терена, чак су коришћени и дронови са термовизијом и 3Д мапирањем, учествовали су ватрогасци и горска служба спасавања. Међутим, сваки покушај да се открије гдје се налази Данка Илић био је безуспјешан. Једини траг који су имали, био је тај да је дјевојчица кренула из дворишта и кроз жбуње изашла на пут гдје се, како се сумња, догодио стравичан злочин.

Десет дана од нестанка, након непрестаног претраживања терена, потока, бунара и провалија, припадници полиције су 4. априла 2024. године ухапсили Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, обојица радници у "Водовод Бор". Убрзо након њиховог хапшења приведени су и Далибор Драгијевић, Дејанов брат, као и њихов отац Радослав Драгијевић против којих је подигнута оптужница због помагања и прикривања злочина.

Према наводима оптужнице, седам минута након што је Данка Илић нестала из видокруга своје мајке, ударена је аутомобилом борског "Водовода" за чијим је воланом био Срђан Јанковић.

Дејан Драгијевић је, како је наведено у оптужници, изашао из возила, примјетио да дјевојчица показује знаке живота, убацио је у пртљажник аутомобила и угушио је, прекинувши јој дланом доток ваздуха. Они су затим, како се наводи у оптужници, њено тијело одвезли на депонију која се налази на путу ка Бору и тамо је избацили, да би је касније, наводно, премјестили на непознату локацију.

Они су, како се наводи у оптужници, у полицији признали да су усмртили двогодишњу Данку Илић, а да су им Радослав и Далибор помогли у прикривању убиства, међутим, Дејанов брат Далибор преминуо је у притвору прије него што је саслушан у тужилаштву. Сумња се да су се Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић вратили на дивљу депонију на Старобањском путу, гдје су првобитно сакрили тијело дјевојчице и премјестили га на другу локацију, да би потом, након њиховог хапшења, Драгијевићеви отац и брат са те локације поново помјерили тијело дјетета како оно не би било пронађено.

Међутим, осумњичени су приликом давања изјаве у тужилаштву порекли извршење кривичног дјела, док се велики дио оптужнице, која је два пута потврђена, а потом враћена на допуну, заснивао на њиховом признању које су дали у полицији, због недостатка доказа о томе шта се тог кобног дана заиста догодило.

Оптужница би по трећи пут требало да буде подигнута након што буде завршено све што је потребно у вези са реконструкцијом догађаја, која је урађена прије пола године.