Стигао извјештај судских вјештака: Потврђене сумње о нестанку Данке Илић

23.09.2025

10:48

Стигао извјештај судских вјештака: Потврђене сумње о нестанку Данке Илић
Фото: МУП Србије

У Више јавно тужилаштво у Зајечару стигао је извјештај судских вјештака из Београда, чији је задатак био да анализирају и упореде чињенице које су добијене на терену приликом реконструкције нестанка и убиства двогодишње Данке Илић.

Анализа је потврдила сумње истражитеља, о времену, мјесту и начину на који је Данка Илић кобног дана нестала.

За убиство дјевојчице у Банском пољу код Бора, подсјетимо, сумњиче се Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић.

Реконструкција догађаја на лицу мјеста урађена је 16. јуна ове године. Тада је у Банском Пољу ’’пресликан’’ дан нестанка дјевојчице 26. март прошле године, а на мјесто злочина из притвора су доведени и Драгијевић и Јанковић.

''Управо смо добили резултате анализе реконструкције коју је радио Национални центар за криминалистичку форезнику Београд. У њиховој анализи све се поклапа, вријеме, изјаве свједока, трагови. Сада чекамо да нам стигну и резултати анализе реконструкције Факултета техничких наука – депармент за саобраћај из Новог Сада. Они, између осталог, упоређују чињенице са терена, изјаве свједока, прегледају надзорне камере'', потврђено је за Курир из тужилаштва.

дара бубамара

Сцена

Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''

Стучњаци из Новог Сада, како додаје, требало би да се изјасне да ли је возило осумњичених ударило дјевојчицу, као и да анализирају кретање возила тога дана и то у свакој секунди.

''Такође, анализирају се кретања других аутомобилиа и то пријатеља осумњичених, сродника, мјештана, затим возила која су се затекла у близини. Стручњаци у Новом Саду, осим што прегледају сате снимака камера, упоређују их са изјавама свједока и реконструкцијом, задужени су и за друге провјере које се због истраге за сада не износе у јавност'', открива наш извор.

Лучијано Калужа

БиХ

Калужа: Јасна порука Мађарске да не признаје одлуке нелегалног странца у БиХ

Пошто буду стигли и налази и мишљења стручњака из Новог Сада, све ће бити достављено адвокатима двојице осумњичених, како би могли да се изјасне на њега.

''Уколико не буду имали приговор или жалбу, а све се буде поклапало са доказима кои су до сада прикупљени, оптужница неће бити мијењана већ ће бити само допуњена и послата Вишем јавном тужилаштву у Неготину. Међутим, у случају да стручњаци дају налазе супротвне доказима, истрага ће буквално бити на самом почетку'', додаје наш извор.

Он наводи да је била једна од најобимнијих и најтежих у историји српског правосуђа.

''Припремана је мјесец дана, а учествовало је на десетине људи, почев од свједока, осумњичених, мајке дјетета, стручњака, тужиоца, полиције'', додаје он.

(Телеграф.рс)

