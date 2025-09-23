Генерал Небојша Павковић у тешком стању

"Питање је живота и смрти. Затворске власти у Финској се понашају нечувено, скандалозно, бахато и безобразно. Павковић већ 12 дана ништа није јео. Нацистички фински љекари одбијају да му пруже било какву помоћ", рекао је Драган Вучићевић, уредник Информера.

Вучићевић је појаснио да фински љекари чак ни инфузији неће да му дају.

- Под образложењем да немају сагласност. Не знам чију сагласност. Павковићева кћерка Марија се налази у покушају посјете. Зашто у покушају - јер неће да је пусте - рекао је Вучићевић и додао да је његов љекар је на годишњем одмору, други љекар је на боловању.

Вучићевић је подсјетио да је генерал је осуђен на 22 године затворе без иједног доказа.

- Одавно је одслужио двије трећине казне и по пракси Хашког трибунала морао би да буде пуштен. За њега је измишљено да ако хоће да буде пуштен, морао би да призна кривицу. Он је то одбио да уради и хвала му на томе - истиче главни уредник Информера.