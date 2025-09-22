Покушај убиства у дворишту куће: Мушкарца претукао дрвеним предметом

Извор:
Курир
22.09.2025
16:08
Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су Д. Т. (32) из Суботице, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.
- Сумња се да је он јуче у дворишту куће у Суботици, након вербалног сукоба, дрвеним предметом напао четрдесеттрогодишњег мушкарца и теже га повриједио - наводи се у полицијском саопштењу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Суботици.
