Срамно: Аквана на мети вандала, причињена велика материјална штета

Извор:

АТВ

22.09.2025

16:03

Срамно: Аквана на мети вандала, причињена велика материјална штета
Фото: Facebook / Aquana

Водени парк "Аквана" у Бањалуци био је мета вандала, а како наводе из овог предузећа причињена је велика материјална штета.

"Непознати починиоци су током претходног викенда провалили у простор воденог парка, наносећи велику материјалну штету. Уништене су бројне лежаљке, клупе и други инвентар. Овакав ексцес је за сваку осуду и надамо се да ће се брзо открити починиоци те сносити санкције. Полиција је обавила увиђај и ради на проналаску починилаца", навели су они.

Додају да је упада било и током сезоне у ноћним сатима, али тада није била причињена већа материјална штета.

