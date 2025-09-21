Logo

Извор:

АТВ

21.09.2025

Служена прва литургија у српско-руском храму у Бањалуци
Фото: АТВ

Стрпљиво и са осмијехом, стотине вјерника, читаве породице, претвориле су градилиште у молитвено мјесто. У ваздуху се осјећало само једно - истинска празнична радост због дуго чеканог догађаја. За њих дилеме нема, ово је велики дан за Бањалуку.

Изградња српско-руског храма од почетка је пројекат од највишег републичког значаја, оцијењен као круна сарадње и пријатељства са Руском Федерацијом. Званичници поручују да је то печат садашњег времена.

Нови храм, са пет купола у руском стилу и олтаром повећеним царској породици Романов, неће бити само мјесто молитве. Замишљен као будући духовни и културни центар, он је трајни печат вјере и нераскидивих веза српског и руског народа.

Таг:

liturgija

