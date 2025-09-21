Служена прва литургија у српско-руском храму у Бањалуци

Извор:
АТВ
21.09.2025
19:10
Коментари:0
Стрпљиво и са осмијехом, стотине вјерника, читаве породице, претвориле су градилиште у молитвено мјесто. У ваздуху се осјећало само једно - истинска празнична радост због дуго чеканог догађаја. За њих дилеме нема, ово је велики дан за Бањалуку.
Изградња српско-руског храма од почетка је пројекат од највишег републичког значаја, оцијењен као круна сарадње и пријатељства са Руском Федерацијом. Званичници поручују да је то печат садашњег времена.
Република Српска
Минић: Хвала српском човјеку са Озрена који је спасавао америчке пилоте
Нови храм, са пет купола у руском стилу и олтаром повећеним царској породици Романов, неће бити само мјесто молитве. Замишљен као будући духовни и културни центар, он је трајни печат вјере и нераскидивих веза српског и руског народа.
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
2 ч0
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
12 ч1
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
03
19
58
19
53
19
48
19
34
Тренутно на програму