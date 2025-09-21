Logo

Бизарно: Сахранила мајку у дворишту да би примала пензију

21.09.2025

17:57

Бизарно: Сахранила мајку у дворишту да би примала пензију
Фото: Pexels

Шездесетдвогодишња жена која је признала да је сахранила мајку у дворишту своје куће, да би могла да прима инвалидску надокнаду и пензију, биће изведена пред тебанско тужилаштво, у Беотији, у централној Грчкој, јавља Катимерини.

У извјештају националног јавног сервиса ЕРТ се наводи да се инцидент догодио у љето 2023. године и да се од тада старија жена није појавила у селу у Виотији, преноси Тан‌југ.

Ухапшена жена је признала да је љета 2023. године њена мајка, која је имала проблема са кретањем, преминула у њиховом дому усљед патолошких узрока.

Међутим, суочавајући се и сама са озбиљним финансијским проблемима, прикрила је смрт своје мајке од власти да би наставила да прима инвалидску надокнаду и пензију.

Уз помоћ странца, албанског држављанина по имену Јанис, кога је ангажовала, сахранила је мајку у штали близу њене куће.

Након анонимне жалбе тужиоцу да дуго нису вид‌јели старију жену, власти су покренуле истрагу.

Прије неколико дана, по налогу тужиоца, полиција је отишла у њену кућу, а ухапшена жена им је рекла да јој је мајка нестала и позвала их да се врате за два дана.

Полиција се вратила јуче, а 62-одишњакиња им је представила комшиницу са деменцијом као своју мајку, да би касније признала да то није она.

Полиција истражује да ли је њена мајка заиста умрла од патолошких узрока, како тврди ухапшена жена, која је директорка Центра за бригу о д‌јеци Оинофита у Беотији.

Очекује се да ће форензички преглед костију показати да ли је она заиста умрла 2023. године.

