САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам

Извор:
Sputnjik
03.01.2026
13:56
Коментари:0
Сједињене Државе оптужиле су председника Венецуеле Николаса Мадура и његову жену за "наркотероризам", саопштила је Пем Бонди, амерички државни тужилац.
Мадуро је оптужен за „завјеру“ ради увоза кокаина и поседовања оружја.
Они ће се ускоро појавити пред судом.
Подсетимо, Сједињене Државе извеле су ударе на више циљева у Каракасу а Мадуро и његова жена су ухваћени и одведени из земље, преноси Спутњик.
