САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам

Извор:

Sputnjik

03.01.2026

13:56

САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам
Фото: Танјуг/АП

Сједињене Државе оптужиле су председника Венецуеле Николаса Мадура и његову жену за "наркотероризам", саопштила је Пем Бонди, амерички државни тужилац.

Мадуро је оптужен за „завјеру“ ради увоза кокаина и поседовања оружја.

Они ће се ускоро појавити пред судом.

Donad Tramp-07092025

Свијет

Трамп: Америчка операција у Венецуели бриљантна

Подсетимо, Сједињене Државе извеле су ударе на више циљева у Каракасу а Мадуро и његова жена су ухваћени и одведени из земље, преноси Спутњик.

Таг:

Nikolas Maduro

