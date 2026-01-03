Logo
Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

СРНА

03.01.2026

13:36

Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте
Америчка војна операција против Венецуеле могла би да изазове краткорочни раст цијена нафте на 70-80 долара по барелу, рекао је главни уредник ИнфоТЕК-а Александар Фролов.

- Тржиште нафте може оштро реаговати са наглим растом цијена. Међутим, може се очекивати и повлачење, јер у реалном смислу производња Венецуеле има занемарљив утицај на глобалну понуду - рекао је Фролов за ТАСС.

Ако глобалне агенције почну да говоре да ће се тржиште нафте стабилизовати без Венецуеле и да се вишак понуде који предвиђају међународне агенције неће материјализовати, Фролов каже да би се цијене могле вратити на 70-80 долара по барелу.

- Међутим, тај ефекат био би вођен искључиво вербалним интервенцијама - додао је Фролов.

Он је објаснио да Венецуела само номинално посједује највеће свјетске резерве нафте, јер се овај показатељ не преводи у стварне обиме производње због високих трошкова производње и притиска санкција.

Министар спољних послова Венецуеле Иван Гил Пинто изјавио је данас да су Сједињене Државе напале цивилне и војне објекте у Каракасу, описујући акције Вашингтона као војну агресију.

У Венецуели је уведено ванредно стање.

Предсједник САД Доналд Трамп потврдио је да су САД извршиле велике нападе на Венецуелу.

Према његовим ријечима, лидер земље Николас Мадуро и његова супруга заробљени су и одведени из земље.

У међувремену, у Каракасу влада затишје посљедња два сата.

Људи су већином у кућама. Државни канали емитују поруку Министарства одбране да остану мирни.

Venecuela

Нафта

