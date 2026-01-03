Logo
Ко највише зарађује у Њемачкој?

Агенције

03.01.2026

13:30

Ко највише зарађује у Њемачкој?
У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници, показује нова студија Њемачког економског института.

Бруто просјечна плата за индијске раднике у 2024. години износила је 5.393 евра мјесечно, наводи се у документу, а следе их Аустријанци са 5.322 евра, Американци са 5.307 евра и Ирци са 5.233 евра.

Њемачки радници имају просјечну бруто зараду од 4.177 евра, док страни запослени укупно у просјеку зарађују 3.204 евра месечно.

Институт наводи да је разлог за високе приходе Индијаца јер често раде у академским професијама у областима науке, технологије, инжењерства и математике.

Регион

Ухапшен Албанац због фалсификованих докумената, возило одузето

Око трећине индијских радника са пуним радним временом у доби између 25 и 44 године запослено је у овим секторима.

Између 2012. и 2024. године њихов број се повећао готово девет пута, на више од 32.800, преноси агенција ДПА.

Према студији, ово је посљедица наглог повећања броја индијских студената у Њемачкој. Многи су успјешно завршили студије, а затим остали у Њемачкој и допринијели истраживању, пишу аутори студије.

Тагови:

Њемачка

zaposleni

