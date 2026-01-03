Logo
Трамп: Америчка операција у Венецуели бриљантна

СРНА

03.01.2026

13:47

Трамп: Америчка операција у Венецуели бриљантна
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да је америчка операција у Венецуели била "бриљантна", али није прецизирао да ли је претходно о томе консултовао Конгрес.

Трамп је рекао за "Њујорк тајмс" да је успјех операције резултат "много доброг планирања и много сјајних војника и људи".

На питање да ли је тражио одобрење Конгреса прије него што су америчка војска и припадници органа за спровођење закона учествовали у нападу, Трамп је одговорио да ће се о томе разговарати.

"Имаћемо конференцију за новинаре", рекао је Трамп.

Упитан шта слиједи за Венецуелу и због чега је та високоризична мисија била оправдана, Трамп је рекао да ће детаље изнијети током најављеног обраћања новинарима, након чега је прекинуо разговор који је трајао око 50 секунди.

Трампов интервју за "Њујорк тајмс" обављен је јутрос, нешто послије 4.30 часова по локалном времену, односно око десет минута након што је амерички предсједник на друштвеним мрежама објавио да су Сједињене Државе заробиле предсједника Венецуеле Николаса Мадура.

Трамп је у објави на друштвеним мрежама најавио да ће се обратити јавности из Мар-а-Лага, свог приватног клуба и резиденције.

