Генијалан трик којим ћете отјерати муве

21.09.2025
17:45
Осим што су досадне, зује и лете свуда, муве су и извор заразе.
Једна мува на својим ножицама, које су покривене сићушним длакама, може носити око милион бактерија и узрочник је око 600 различитих болести попут пнеумоније, уринарне инфекције, тровања крви и тровања храном.
Један од најједноставнијих и по многима најдјелотворнијих начина да спријечите да у вашу кућу улете муве је да напуните обичну провидну кесу (сличну оној за замрзивач) чистом водом.
Напуните је до пола и чврсто завежите. Окачите је пред врата или прозора које држите отворене, а на њима немате заштитне мрежице.
Тако ћете спријечити муве да улазе у ваш дом. Због њихове структуре очију, бистре кесе испуњене водом мувама дјелују као паукова мрежа, па не долазе близу.
Тврди се и да кеса с водом дезоријентише муве и да им ствара неку необјашњиву илузију која их држи подаље од вашег дома, преноси Крстарица.
