Предао се осумњичени за убиство? Алекса (24) сам ушетао у полицијску станицу, одређено му задржавање

21.09.2025
17:25
Алекса И. (24) осумњичен је за убиство у Земуну. Наводно, он се предао у полицијској станици и по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено му је задржавање.
Тијело младића (25) пронађено је у кући у Улици цара Душана у Земуну везано и умотано у тепих. Према незваничним сазнањима, тврди да је младића убио шурак.
Осумњичени у бјекству! Убио рођака у кући (25), па тијело прекрио тепихом
Увиђај о убиству је у току, а Хитна помоћ је могла само да констатује смрт.
За сада, ријеч је о НН лицу, а сумња се да је ријеч о младићу (25).
На лицу мјеста је форензика и полиција, пише Курир.
