Предао се осумњичени за убиство? Алекса (24) сам ушетао у полицијску станицу, одређено му задржавање

21.09.2025

17:25

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Алекса И. (24) осумњичен је за убиство у Земуну. Наводно, он се предао у полицијској станици и по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено му је задржавање.

Тијело младића (25) пронађено је у кући у Улици цара Душана у Земуну везано и умотано у тепих. Према незваничним сазнањима, тврди да је младића убио шурак.

Policija Srbija

Србија

Осумњичени у бјекству! Убио рођака у кући (25), па тијело прекрио тепихом

Увиђај о убиству је у току, а Хитна помоћ је могла само да констатује смрт.

За сада, ријеч је о НН лицу, а сумња се да је ријеч о младићу (25).

На лицу мјеста је форензика и полиција, пише Курир.

