Осумњичени у бјекству! Убио рођака у кући (25), па тијело прекрио тепихом

Како Телеграф сазнаје, за свирепо убиство у Земуну осумњичен је А.Л. (24)!
Подсјетимо, у Улици цара Душана 252, данас је пронађено тијело младића старог 25 година. На тијелу су уочене повреде које указују на насилну смрт.
Тешко убиство у Земуну: Тијело младића (25) пронађено везано и умотано у тепих
На лицу мјеста био је и пријатељ настрадалог, који је полицији рекао да има информацију да је младића усмртио његов рођак. Тијело је било на поду, прекривено тепихом.
Полиција и екипа Хитне помоћи одмах су реаговале, а истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
У међувремену, појавиле су се и прве фотографије са лица мјеста, на којима се види обезбјеђење куће и увиђај који спроводе истражни органи, преноси Телеграф.
