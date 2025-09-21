Logo

Осумњичени у бјекству! Убио рођака у кући (25), па тијело прекрио тепихом

21.09.2025

16:31

Коментари:

0
Policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Како Телеграф сазнаје, за свирепо убиство у Земуну осумњичен је А.Л. (24)!

Подсјетимо, у Улици цара Душана 252, данас је пронађено тијело младића старог 25 година. На тијелу су уочене повреде које указују на насилну смрт.

Policija Srbija

Србија

Тешко убиство у Земуну: Тијело младића (25) пронађено везано и умотано у тепих

На лицу мјеста био је и пријатељ настрадалог, који је полицији рекао да има информацију да је младића усмртио његов рођак. Тијело је било на поду, прекривено тепихом.

Осумњичен А. Л. (24) тренутно је у бјекству!

Полиција и екипа Хитне помоћи одмах су реаговале, а истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

У међувремену, појавиле су се и прве фотографије са лица мјеста, на којима се види обезбјеђење куће и увиђај који спроводе истражни органи, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

ubistvo

tijelo mladića

Zemun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

Свијет

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

3 ч

0
Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године

Економија

Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године

3 ч

0
Додик положио вијенац на споменик јунацима мисије ''Халијард''

Република Српска

Додик положио вијенац на споменик јунацима мисије ''Халијард''

3 ч

0
Почело обиљежавање 81 године од операције ''Халијард''

Република Српска

Почело обиљежавање 81 године од операције ''Халијард''

3 ч

0

Више из рубрике

Тешко убиство у Земуну: Тијело младића (25) пронађено везано и умотано у тепих

Србија

Тешко убиство у Земуну: Тијело младића (25) пронађено везано и умотано у тепих

4 ч

0
Билбија се обрушио на Станковића: SPÖ проблем за Србију и озбиљна опасност за Аустрију

Србија

Билбија се обрушио на Станковића: SPÖ проблем за Србију и озбиљна опасност за Аустрију

4 ч

0
Дјевојчицу мучили вршњаци, гасили цигарете по кожи - систем без одговора, трауме остају

Србија

Дјевојчицу мучили вршњаци, гасили цигарете по кожи - систем без одговора, трауме остају

5 ч

0
Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Предложићемо закон о легализацији 4,8 милиона објеката, по цијени од 100 евра

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner