Logo

Додик положио вијенац на споменик јунацима мисије ''Халијард''

21.09.2025

16:21

Коментари:

0
Додик положио вијенац на споменик јунацима мисије ''Халијард''
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик данас је у Бољанићу код Добоја положио је вијенац на споменик припадницима Југословенске војске у отаџбини који су погинули током спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" прије 81 године.

У име институција Републике Српске вијенац су заједно са предједником Додиком положили предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и министри у Влади Српске.

Вијенце су положиле и делегације Србије, коју је предводио државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Никола Вукелић, затим делегације Амбасаде Сједињених Држава у БиХ, предсједник Фондације "Халијард" Џон Капела, Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ и градоначелник Добоја Борис Јеринић.

Халијард

Република Српска

Почело обиљежавање 81 године од операције ''Халијард''

Програм обиљежавања почео је интонирањем химни Републике Српске "Моја Република" и Србије "Боже правде", а након полагања вијенаца очекује се обраћање званичника.

У акцији "Халијард - ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу шездесет савезничких авијатичара.

Операција "Ваздушни мост" била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. и 1945. године.

Врховна команда Југословенске војске у отаџбини је средином октобра 1944. године, под притиском партизанских снага, са својим јединицама прешла из Србије у источну Босну, а на планини Озрен, у близини села Бољанић, код Добоја, од 22. октобра до 1. новембра 1944. године оспособљено је узлетиште.

Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Halijard

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почело обиљежавање 81 године од операције ''Халијард''

Република Српска

Почело обиљежавање 81 године од операције ''Халијард''

3 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Ове промјене ће привући праву љубав у ваш живот

4 ч

0
Вриједан рад и труд: Николина студент генерације Медицинског факултета у Фочи

Градови и општине

Вриједан рад и труд: Николина студент генерације Медицинског факултета у Фочи

4 ч

0
''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

Свијет

''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

4 ч

0

Више из рубрике

Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

Регион

Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

7 ч

0
Аутобус превоз

Регион

Ужас у Загребу: Мушкарац погинуо док је поправљао аутобус!

8 ч

0
Crna Gora more

Регион

Инспектори у Црној Гори наплатили преко милион евра казни: Ови прекршаји су најчешћи

11 ч

0
Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

Регион

Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner