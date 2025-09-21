Додик положио вијенац на споменик јунацима мисије ''Халијард''

21.09.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик данас је у Бољанићу код Добоја положио је вијенац на споменик припадницима Југословенске војске у отаџбини који су погинули током спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" прије 81 године.
У име институција Републике Српске вијенац су заједно са предједником Додиком положили предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и министри у Влади Српске.
Вијенце су положиле и делегације Србије, коју је предводио државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Никола Вукелић, затим делегације Амбасаде Сједињених Држава у БиХ, предсједник Фондације "Халијард" Џон Капела, Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ и градоначелник Добоја Борис Јеринић.
Програм обиљежавања почео је интонирањем химни Републике Српске "Моја Република" и Србије "Боже правде", а након полагања вијенаца очекује се обраћање званичника.
У акцији "Халијард - ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу шездесет савезничких авијатичара.
Операција "Ваздушни мост" била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. и 1945. године.
Врховна команда Југословенске војске у отаџбини је средином октобра 1944. године, под притиском партизанских снага, са својим јединицама прешла из Србије у источну Босну, а на планини Озрен, у близини села Бољанић, код Добоја, од 22. октобра до 1. новембра 1944. године оспособљено је узлетиште.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
