Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године

21.09.2025

16:24

Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године
Фото: Pixabay

Док радници пуне гајбице по воћњацима широм Србије, јасно је да овогодишња берба неће надмашити прошлогодишњу. Априлским мразом оштећени су засади, па ће јабука на тржишту бити мање него лане.

''По прогнозама WАPА (World Apple and Pear Association) род ће бити нижи за 26-27 процената у односу на прошлу годину па ћемо ове године имати јабука од 240.000 и 280.000 тона - изјавио је за Дневник предсједник ''Serbia Does Apples Association'', Гојко Загорац.

На домаћем и страном тржишту, казао је, наши воћари се сада могу уклопити са цијенама, ако су принос и квалитет добри.

''Килограм навелико јабука гала кретао се од 85 до 90 динара на почетку бербе до 60-65 динара за прву класу сада.''

Загорац је навео да је Србија прошле сезоне (2024/2025) извезла укупно 115.500 тона јабука, чија је просјечна цијена у извозу била 0.79 евра по килограму.

У воћњацима је завршена берба јабука сорте гала и сада се убирају сорте златног и црвеног делишеса, грени смит, јонаголд....Дугогодишњи воћар Реља Курјачки из Србобрана има двије сорте јабука грени смит и златни делишес чији је род преполовљен у односу на лањску годину.

''Умјесто по 60 тона по хектару, обе сорте јабука имаћу по 30 тона по хектару'', рекао је Курјачки за Дневник.

Априлски мраз нанио је штете професионалним воћњацима упркос томе што имамо антифрост систем и контролисане услове производње.

Оно што воћарима сада даје наду, казао је Курјачки, јесте цијена јабука.

''Златни делишес је скупљи за шест посто у односу на прошлу годину у ово вријеме и сада кошта навелико 53 динара, док ће јабуке грени смит бити скупље за око 20 посто него лане, јер су више тражене.''

У Турској и Кини мањи род

По прогнозама WАPА, принос јабука у Европској унији ће ове године по количинама бити сличан као и лањске године.

''У Пољској је планиран принос од око 3.300.000 тона јабука. Воћа ће бити мање на турском тржишту које је страдало од мраза, па ће јабука имати мање за око 40 процената, односно око 1.500.000 тона јабука мање. Очекује се и да ће Кина имати мање јабука, за око пет процената, односно на тамошњем тржишту биће нижи принос за 2.000.000 тона. Мањи род јабука осјетиће се и у нашој земљи, затим Молдавији, Украјини и тако даље.''

Курјачки јабуке продаје на домаћем тржишту и извозницима који их продају у Индију и Енглеску.

''Већ неколико година имамо прилику да јабуке извозима на нова тржишта. Сваке године имамо нове купце из далеких земаља. Ранијих година скоро 90 одсто јабука одлазило је у Руску Федерацију, али их тамо све мање извозимо. Руси имају сада своје јабуке, а ми наше продајемо чак у Индију, Енглеску'' - навео је Курјачки.

(Дневник)

