Милионери из БиХ имају нови "хит бизнис" у који улажу огроман новац

21.09.2025

09:51

Marke Konvertibilna marka Novac
Фото: Централна банка

Након што су своје богатство изградили у индустрији, трговини, грађевини или другим традиционалним гранама, многи од бизнисмене из БиХ сада улажу у изградњу или куповину луксузних хотела, апартманских комплекса и вила на Јадрану.

Како пише БизнисИнфо ови пројекти омогућавају им да диверсификују своје пословање и осигурају дугорочан и стабилан приход, али и да искористе растућу потражњу на хрватском тржишту некретнина и туризма.

Куповина једног од најлуксузнијих хотела на Јадрану

Једна од најзвучнијих аквизиција у посљедње вријеме била је куповина хотела Икадор, смјештеног у близини Опатије, од стране херцеговачког предузетника Мире Мусе. Овај хотел био је синоним луксуза на хрватској обали, а вијест о његовој продаји изазвала је велику пажњу јавности.

njemacka zastava

Свијет

Ово занимање у Њемачкој никад траженије: Зарада и до 4.650 евра

Муса, који се у пословним круговима често повезује са Емилом Tedeschijem, једним од најбогатијих Хрвата, сувласник је мостарске компаније Атацо, једног од највећих предузећа у БиХ с годишњим приходима који прелазе пола милијарде марака.

Куповином хотела Муса је ушао у потпуно нову пословну грану – елитни туризам. Хотел Икадор нуди врхунску услугу, приватне плаже, луксузне суитеове и wellness садржаје, циљајући на најбогатије госте из цијелог свијета. Ова инвестиција показује како бх. капитал полако, али сигурно, заузима своје мјесто у врху туристичке понуде на Јадрану.

Марио Чолак – хотел вриједан 65 милиона евра у Макарској

Још један значајан пројекат долази из Макарске, гд‌је херцеговачки предузетник Марио Чолак, власник компаније Феал из Широког Бријега, планира изградњу хотела високе категорије вриједног више оо 65 милиона евра.

илу-лутрија-лото-19092025

Свијет

Грешком купио два лутријска листића, па преко ноћи постао милионер

Пројект се реализује преко фирме Олма пројект, а хотел ће имати 309 смјештајних јединица, wellness и СПА зону, унутрашње и вањске базене, ресторане, те садржаје за спортске припреме. Посебна пажња посвећена је очувању околиша, па ће дио земљишта бити уступљен за јавну употребу и зелене површине, док ће инвеститор изградити и трафостаницу која ће унаприједити електроенергетску мрежу града.

Према плановима, хотел ће отворити више од 170 нових радних мјеста, а ради се о цјелогодишњем пословању, што је изузетно важно за локалну заједницу. Иако пројект прате политичке контроверзе и несугласице с градском управом, Чолак истиче да је све у складу с важећим просторним планом и да се ради искључиво о хотелском пројекту, а не апартманизацији простора.

Петар Ћорлука – туристичка империја у Башкој Води и Макарској

Власник компаније Виолета, Петар Ћорлука из Груда, посљедњих година се снажно усмјерио према туризму. Његове аквизиције укључују хотел Хрватска и туристичко насеље Ураниа у Башкој Води, као и хотел Мирјам у Макарској.

melina dzinovic

Сцена

Мелина у вези са 20 година старијим милионером? Купује торбе 50.000 евра

Ћорлука је најавио да жели развити потпуно нови концепт туризма у Макарској – тзв. хобит камп с луксузним и еколошки одрживим земуницама, ослањајући се на трендове глампинга.

Планови укључују очување постојећих маслињака и креирање јединствене туристичке понуде која се разликује од класичних хотелских комплекса.

milioner iz Monaka

Свијет

Зевс који хода бос: Најинтригантнији човјек данашњице прошетао Монаком

Његове инвестиције већ су проглашене пројектима од интереса Републике Хрватске, што убрзава административне процедуре.

Мепас група – преузимање хотела Парк у Макарској

Један од најпознатијих херцеговачких пословних конгломерата, Мепас група из Широког Бријега, проширила је своје пословање у туризам преузимањем хотела Парк у самом центру Макарске.

Ова аквизиција показује да Мепас група, иза које стоји породица Грбешић, поред индустрије и трговине, види туризам као стабилан и профитабилан сектор за будући развој.

Луксузни апартмани и виле – Hills Residence

Поред хотела, дио бх. капитала усмјерен је на луксузне стамбене пројекте на хрватској обали, намијењене туристима и купцима из цијелог свијета.

paul harvey 830x553

Занимљивости

Отац саопштава сину да је освојио МИЛИОН на лутрији, а након борбе са раком: Сви гледају и плачу као киша

Пројект Hills Residence у Макарској, иза којег стоји компанија Luxury Градња породице Марушић из Широког Бријега, састоји се од три модерне зграде с укупно 120 луксузних станова, два базена, jacuzzijima, д‌јечјим игралиштем и коктел баром.

Овај пројекат подиже стандард урбаног становања у Макарској и јасно показује да потражња за луксузним апартманима на Јадрану и даље снажно расте. Марушићи су већ најавили да ће наставити с развојем сличних пројеката и у БиХ и Црној Гори.

Тихомир Брајковић – луксузне виле у Дубровнику

Познати бх. грађевински предузетник Тихомир Брајковић из Кисељака, који је међу водећим градитељима стамбених објеката у Сарајеву, посљедњих година шири свој бизнис на хрватску обалу.

Default Image

Занимљивости

На ових шест датума рађају се потенцијални милијардери

Према информацијама из медија, Брајковић је гради луксузне виле у Дубровнику, намијењене најбогатијим купцима и туристима. Јасно је да овај инвеститор види велики потенцијал у премијум сегменту тржишта некретнина на Јадрану.

Зашто баш туризам?

Хрватска обала једна је од најатрактивнијих туристичких дестинација у Европи, с континуираним растом броја посјетилаца. Према доступним подацима, у 2024. години Хрватска је остварила рекордан број ноћења, што додатно подиже вриједност хотела и луксузних некретнина.

За бх. бизнисмене, ово представља идеалну прилику за диверсификацију пословања. Умјесто да сав капитал остане везан за индустрију, трговину или грађевинарство, они га улажу у сектор који обећава стабилне и високе приходе, уз могућност ширења на тржиште Европске уније.

Евро паре новац

Савјети

Ево како покренути сопствени бизнис са само 1.000 евра

Осим тога, улагања у туризам отварају простор за стварање нових радних мјеста и јачање економских веза између БиХ и Хрватске.

Капитал из БиХ постаје видљив на Јадрану

Све већи број пројеката на хрватској обали носи потпис бх. инвеститора. Од хотела који циљају најбогатије туристе, преко луксузних апартманских комплекса, па до ексклузивних вила – бх. капитал се све снажније позиционира у овом сектору.

Иако се ради о пројектима у иностранству, они имају позитиван утицај и на БиХ. У многим случајевима, фирме из БиХ укључене су у извођење радова, док дио профита остаје повезан с матичним компанијама које и даље послују у земљи.

Дакле, хотели, луксузне виле и апартмани на хрватској обали постали су нови магнет за бх. капитал. Богатство стечено у БиХ сада се усмјерава ка туризму, сектору који обећава дугорочан раст и сигурност.

Ако се тренд настави, у наредним годинама можемо очекивати још амбициознијих пројеката и све јачу присутност бх. бизнисмена међу најважнијим играчима на јадранском тржишту некретнина и туризма.

milioneri

biznis

investicije

BiH

ulaganje

Jadran

некретнине

Хотел

