Logo

За ово све више грађана диже кредит

Извор:

Телеграф

19.09.2025

08:50

Коментари:

0
kreditna kartica, prevara
Фото: Pexels

Њемачке кредитне банке бележе раст потражње за потрошачким кредитима. Тако су у првих шест мјесеци ове године одобриле 4,2 одсто више новца него у истом периоду лане, показују подаци Њемачког удружења банака, пише немачка агенција ДПА.

Новопозајмљених чак 30 милијарди евра Нијемци су најчешће искористили за куповину аутомобила.

Код инвестиционих кредита за предузећа уочава се супротан тренд – банке су за возила, специјалну опрему и машине одобриле 5,2 милијарде евра, што је 6,6 одсто мање него лани, преноси Нет.хр.

У Србији се биљеже трендови слични онима у Њемачкој када је ријеч о кредитима. Потрошачки кредити расту снажно, па су, према подацима Удружења банака Србије, у априлу 2025. забиљежили двоцифрени скок у односу на март.

ilu-penzioneri-190925

Друштво

Најављене добре вијести за пензионере

Укупан дуг становништва према банкама премашио је 1.500 милијарди динара (око 12,8 милијарди евра), а највећи дио раста односи се на готовинске кредите. Са друге стране, кредити привреди расту знатно спорије, док су поједина предузећа одлагала инвестиције у нову опрему и машине због успоравања привреде и неизвјесних услова пословања.

Народна банка Србије је у другом кварталу 2024. регистровала укупни међугодишњи раст домаћих кредита од 4,7 одсто, при чему су кредити становништву порасли 4,9, а кредити привреди 4,2 одсто.

Војска Србије

Србија

Гашић: Све је спремно за војну параду ''Снага јединства''

За разлику од Њемачке, гдје је већина потрошачких зајмова ишла на куповину аутомобила, у Србији нема такве прецизне статистике, али се јасно види исти образац – раст кредита грађанима и опрезнији приступ фирми када је реч о инвестицијама.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

krediti

Њемачка

Srbija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Албански парламент

Регион

Хаос у албанском парламенту због АИ министарке

1 ч

0
Здрави овсени колачићи са јабукама: Потребна су само 3 састојака

Савјети

Здрави овсени колачићи са јабукама: Потребна су само 3 састојака

1 ч

0
Penzioneri

Друштво

Најављене добре вијести за пензионере

1 ч

0
Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Градови и општине

Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

1 ч

0

Више из рубрике

У БиХ уништено 80 тона банана: На удару и друго воће

Економија

У БиХ уништено 80 тона банана: На удару и друго воће

2 ч

0
Колико грађани ове године новца требају издвојити за припрему зимнице?

Економија

Колико грађани ове године новца требају издвојити за припрему зимнице?

3 ч

0
Уредба о подстицајима - могуће отварање нових радних мјеста

Економија

Уредба о подстицајима - могуће отварање нових радних мјеста

15 ч

0
Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

Економија

Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

10

15

Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner