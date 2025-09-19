За ово све више грађана диже кредит

Извор:
Телеграф
19.09.2025
08:50

Њемачке кредитне банке бележе раст потражње за потрошачким кредитима. Тако су у првих шест мјесеци ове године одобриле 4,2 одсто више новца него у истом периоду лане, показују подаци Њемачког удружења банака, пише немачка агенција ДПА.
Новопозајмљених чак 30 милијарди евра Нијемци су најчешће искористили за куповину аутомобила.
Код инвестиционих кредита за предузећа уочава се супротан тренд – банке су за возила, специјалну опрему и машине одобриле 5,2 милијарде евра, што је 6,6 одсто мање него лани, преноси Нет.хр.
У Србији се биљеже трендови слични онима у Њемачкој када је ријеч о кредитима. Потрошачки кредити расту снажно, па су, према подацима Удружења банака Србије, у априлу 2025. забиљежили двоцифрени скок у односу на март.
Укупан дуг становништва према банкама премашио је 1.500 милијарди динара (око 12,8 милијарди евра), а највећи дио раста односи се на готовинске кредите. Са друге стране, кредити привреди расту знатно спорије, док су поједина предузећа одлагала инвестиције у нову опрему и машине због успоравања привреде и неизвјесних услова пословања.
Народна банка Србије је у другом кварталу 2024. регистровала укупни међугодишњи раст домаћих кредита од 4,7 одсто, при чему су кредити становништву порасли 4,9, а кредити привреди 4,2 одсто.
За разлику од Њемачке, гдје је већина потрошачких зајмова ишла на куповину аутомобила, у Србији нема такве прецизне статистике, али се јасно види исти образац – раст кредита грађанима и опрезнији приступ фирми када је реч о инвестицијама.
