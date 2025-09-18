Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић свечано је данас отворио Међународни сајам пољопривреде, лова и риболова "Интерагро" у Бијељини и поручио да је будућност аграра као и цијелог друштва у сарадњи.
"Влада Републике Српске субвенционисала је протекла четири године набавку 221 трактора, 15 комбајна и више од 7.000 прикључака, настављамо, јер морамо у Српској направити још бољи амбијент за пољопривредну производњу", истакао је Минић.
Он је указао на значај увезивања у аграру и потребу јачања прерађивачког сектора.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић рекла је на свечаности да четврт вијека трајања сајма свједочи опредијељености и визији Српске да његује своју земљу, те истакла потребу јачања улоге младих и жена у аграру.
Она је рекла да аграрни буџет Републике Српске од 180 милиона КМ никада није био већи и да свједочи о спремности да пољопривреда јача и у будућности, а похвалила је сарадњу са Србијом, оцијенивши је блиском.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије Драган Гламочић рекао је на почетку бијељинског пољопривредног сајма да Србија и Република Српска припадају истом народу и да је сарадња природна и неопходна.
"Вредност наше спољнотрговинске размену пољопривредно-прехрамбених производа је у прошлој години премашила 288 милиона евра и у сталном је расту, то је показатељ да је пољопривреда једна од кључних спона економија Србије и Српске", рекао је Гламочић.
Он је навео да институционални оквир за сарадњу постоји и да је сада потребно да се документи преточе у дјела.
"Пољопривреда је више од економске дјелатности, Србија и Република Српска морају улагати у модерне технологије али и у очување традиције", поручио је Гламочић.
Према његовим ријечима, сајам је прилика да се види напредак и дефинише будућност, склопе нови послови и партнерства.
"Србија је спремна за дубље повезивање у свим областима, а заједнички нам је задатак да пољопривреда буде сектор који обезбеђује трајну стабилност друштва и привредни раст", поручио је Гламочић.
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић рекао је на отварању Сајма да је град
поносан на ову манифестацију, као и на рад семберских пољопривредника.
"Интерагро" се одржава на Агротржном центру "Кнез Иво од Семберије", а на 23. окупљању је више од 250 излагача који су испунили 2.500 метара квадратна затвореног простора и 10.000 метара квадратних спољашњег изложбеног простора.
Излагачи су из Србије, БиХ, Хрватске, Мађарске, Француске, Турске, Бјелорусије, Италије, Шпаније и Сјеверне Македоније, а овогодишња земља партнер сајма је Република Србија.
На Сајму је представљено 20 излагача из Србије.
Сајам је прилика да се представе најновија достигнућа у пољопривредној производњи, техници и технологији, као и да се дефинишу нова партнерства и пројекти у интересу пољопривредника са обје стране Дрине.
Организатор Пољопривредног сајма је предузеће "Град", покровитељи су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и град Бијељина, а партнери привредне коморе Србије, Војводине и Републике Српске.
Очекује се да ће током три дана трајања сајам имати више од 12.000 посјетилаца.
