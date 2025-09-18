Logo

Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

Извор:

СРНА

18.09.2025

12:13

Коментари:

0
Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић свечано је данас отворио Међународни сајам пољопривреде, лова и риболова "Интерагро" у Бијељини и поручио да је будућност аграра као и цијелог друштва у сарадњи.

"Влада Републике Српске субвенционисала је протекла четири године набавку 221 трактора, 15 комбајна и више од 7.000 прикључака, настављамо, јер морамо у Српској направити још бољи амбијент за пољопривредну производњу", истакао је Минић.

Он је указао на значај увезивања у аграру и потребу јачања прерађивачког сектора.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић рекла је на свечаности да четврт вијека трајања сајма свједочи опредијељености и визији Српске да његује своју земљу, те истакла потребу јачања улоге младих и жена у аграру.

Љубо Нинковић

Република Српска

Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона км?

Она је рекла да аграрни буџет Републике Српске од 180 милиона КМ никада није био већи и да свједочи о спремности да пољопривреда јача и у будућности, а похвалила је сарадњу са Србијом, оцијенивши је блиском.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије Драган Гламочић рекао је на почетку бијељинског пољопривредног сајма да Србија и Република Српска припадају истом народу и да је сарадња природна и неопходна.

"Вредност наше спољнотрговинске размену пољопривредно-прехрамбених производа је у прошлој години премашила 288 милиона евра и у сталном је расту, то је показатељ да је пољопривреда једна од кључних спона економија Србије и Српске", рекао је Гламочић.

Он је навео да институционални оквир за сарадњу постоји и да је сада потребно да се документи преточе у дјела.

"Пољопривреда је више од економске дјелатности, Србија и Република Српска морају улагати у модерне технологије али и у очување традиције", поручио је Гламочић.

Према његовим ријечима, сајам је прилика да се види напредак и дефинише будућност, склопе нови послови и партнерства.

илу-зуби-осмијех-18092025

Савјети

Колико често треба скидати каменац са зуба?

"Србија је спремна за дубље повезивање у свим областима, а заједнички нам је задатак да пољопривреда буде сектор који обезбеђује трајну стабилност друштва и привредни раст", поручио је Гламочић.

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић рекао је на отварању Сајма да је град

поносан на ову манифестацију, као и на рад семберских пољопривредника.

"Интерагро" се одржава на Агротржном центру "Кнез Иво од Семберије", а на 23. окупљању је више од 250 излагача који су испунили 2.500 метара квадратна затвореног простора и 10.000 метара квадратних спољашњег изложбеног простора.

Излагачи су из Србије, БиХ, Хрватске, Мађарске, Француске, Турске, Бјелорусије, Италије, Шпаније и Сјеверне Македоније, а овогодишња земља партнер сајма је Република Србија.

На Сајму је представљено 20 излагача из Србије.

Сајам је прилика да се представе најновија достигнућа у пољопривредној производњи, техници и технологији, као и да се дефинишу нова партнерства и пројекти у интересу пољопривредника са обје стране Дрине.

Организатор Пољопривредног сајма је предузеће "Град", покровитељи су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и град Бијељина, а партнери привредне коморе Србије, Војводине и Републике Српске.

Очекује се да ће током три дана трајања сајам имати више од 12.000 посјетилаца.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Република Српска

Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона км?

2 ч

1
Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

Друштво

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

3 ч

0
Зуби осмијех

Савјети

Колико често треба скидати каменац са зуба?

3 ч

0
Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

Љубав и секс

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

3 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Република Српска

Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона км?

2 ч

1
Почела сједница Парламентарног форума Српска-Србија

Република Српска

Почела сједница Парламентарног форума Српска-Србија

3 ч

0
Savo Štrbac, Veritas

Република Српска

Штрбац: Осуђујућа пресуда за Петровачку цесту промијенила би постојећу перцепцију у свијету

3 ч

0
Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој скупштини

Република Српска

Лукач: Градска управа се игра са милионима км на штету грађана

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner