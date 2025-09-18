Колико често треба скидати каменац са зуба?

Извор:
18.09.2025
Зубни каменац није само естетски проблем - може довести до упала десни, неугодног задаха и озбиљнијих проблема са оралним здрављем.
Настаје када се зубни плак стврдне и веже за површину зуба, а једини начин да се уклони јесте професионално чишћење код стоматолога.
Већини људи се препоручује скидање каменца два пута годишње (сваких шест мјесеци), у склопу редовне контроле код стоматолога.
Међутим, учесталост зависи од индивидуалних фактора:
Брзина стварања каменца - код неких људи се ствара брже због састава пљувачке и начина исхране.
Навике у оралној хигијени - неправилно и нередовно прање зуба доводи до бржег накупљања плака.
Пушење цигерета - знатно убрзава формирање каменца.
Постојеће болести десни - захтијевају чешће професионално чишћење, понекад и свака три до четири мјесеца.
*Спречава настанак гингивитиса и пародонтопатије.
*Смањује ризик од каријеса.
*Побољшава свјежину даха.
*Чува природну боју зуба.
Савјет стоматолога: Уз редовне прегледе и професионално чишћење, темељно прање зуба два пута дневно и коришћење зубног конца значајно успоравају стварање каменца.
Тренутно на програму