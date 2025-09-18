Logo

Колико често треба скидати каменац са зуба?

Зуби осмијех
Фото: Shiny Diamond/Pexels

Зубни каменац није само естетски проблем - може довести до упала десни, неугодног задаха и озбиљнијих проблема са оралним здрављем.

Настаје када се зубни плак стврдне и веже за површину зуба, а једини начин да се уклони јесте професионално чишћење код стоматолога.

Препоручена учесталост уклањања каменца

Већини људи се препоручује скидање каменца два пута годишње (сваких шест мјесеци), у склопу редовне контроле код стоматолога.

Међутим, учесталост зависи од индивидуалних фактора:

Брзина стварања каменца - код неких људи се ствара брже због састава пљувачке и начина исхране.

Навике у оралној хигијени - неправилно и нередовно прање зуба доводи до бржег накупљања плака.

Пушење цигерета - знатно убрзава формирање каменца.

Постојеће болести десни - захтијевају чешће професионално чишћење, понекад и свака три до четири мјесеца.

Зашто је важно редовно уклањање каменца?

*Спречава настанак гингивитиса и пародонтопатије.

*Смањује ризик од каријеса.

*Побољшава свјежину даха.

*Чува природну боју зуба.

Савјет стоматолога: Уз редовне прегледе и професионално чишћење, темељно прање зуба два пута дневно и коришћење зубног конца значајно успоравају стварање каменца.

