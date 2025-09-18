Logo

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

18.09.2025

11:53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

У групи КАЈКАВЦИ на Фејсбуку осванула је једна заиста смијешна и необична објава која је у само једном дану скупила преко 15.000 лајкова.

Наиме, чини се како је једном дједу досадило слуша његове живахне комшије у тренуцима страсти па је одлучио да им напише поруку и остави је на улазу у зграду.

novcanik izgubljen fer portal

Занимљивости

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

Ситуација је још смјешнија кад се види потпис дједа испод поруке – Стари Змај је име које је одабрао.

‘Кад се сјетим какав сам ја био ваших година’

“Моле се комшије који имају гласан се*с током ноћи да пробају бити мало тиши. Има нас старих који преко ноћи не можемо заспати па то морамо слушати по пар сати”, започео је он.

“Она јауче као пас којег су угризли за ногу, а он рже као бик на ливади. Добро да моја спава као анђелак јер имам осјећај да би ме натјерала на егзибиције које нису уопште примјерене мом љету. Ради мог физичког и психичког здравља молим вас да будете барем зерицу тиши него ових дана”, наставља деда.

Полиција Црна Гора

Хроника

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

“Кад се сјетим да сам и ја био ваших година не би ме овакав папир никад спријечио у ономе што сам замислио ту вече. Ма сад кад помислим, само се ви је*ите дјецо. Живот је један, а ја идем у апотеку по чепиће за уши. Ваш Стари Змај”, стоји у поруци, преноси "Дневно".

Коментари на објаву су, како и можете претпоставити, урнебесни:

“Какав диван и разуман човјек”, “То је прави комшија! Браво!”, “Боме је ‘у оних лети’ и био змај чини се”, “Браво змајчек”, “Можда се туку и препиру ко ће бити горе, а ко доле”, “Уљепшао ми је дан” и “Гледају пор*ић, сигурно појачали ТВ намјерно”, неки су од коментара на објаву.

Порука коју је дјед оставио комшијама
Порука коју је дјед оставио комшијама

