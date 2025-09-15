Logo
С којим знаком хороскопа ћете процвјетати, а који ће вам сломити срце

15.09.2025

Фото: Mahmut Yılmaz/Pexels

Астролошкиња Мареса Браун објаснила је како основна поставка Сунца у наталној карти утиче на вашу љубавну хемију с другим знаковима.

Иако Сунчев знак представља вашу суштинску природу, за потпуну слику треба погледати и Мјесец, Асцендент и остале планете.

Ипак, ево сажетка најскладнијих и најизазовнијих парова за сваки знак Зодијака.

Ован

Најбоље се слаже са ватреним Лавом и авантуристичким Стријелцем, а понекад и са друштвеним Близанцима или иновативном Водолијом.

Најтеже кликне са емотивним Раком, уравнотеженом Вагом и озбиљним Јарцем.

Бик

Најхармоничнији је са земљаном Д‌јевицом и амбициозним Јарцем, док га дуго може испуњавати и њежни Рак или сањиве Рибе.

Највећи отпор осјећа према поносном Лаву, интензивној Шкорпији и ексцентричној Водолији.

Близанци

Најбоље их разумију забавна Вага и друштвена Водолија, а добру хемију имају и са храбрим Овном или театралним Лавом.

Најизазовнији су односи са аналитичном Д‌јевицом и дубоко емотивним Рибама.

Рак

Емоционалну сигурност проналази у Шкорпији и Рибама, а може се лијепо уклопити и са пажљивом Д‌јевицом или оданим Биком.

Највећи изазов му представљају директни Ован и расправљива Вага.

Лав

Страствене везе гради са Овном и Стријелцем, док му често пријају и духовити Близанци или шармантна Вага.

Тешко се уклапа са тврдоглавим Биком, тајанственом Шкорпијом и непредвидивом Водолијом.

Д‌јевица

Најбоље функционише уз практичног Бика и зрелог Јарца, док јој могу бити подршка и брижни Рак или усмјерена Шкорпија.

Највећи изазов јој је са Близанцима, Стријелцем и Рибама.

Вага

Највише ужива у партнерству са Близанцима и Водолијом, а привлаче је и самосвјесни Лав и слободоумни Стријелац.

Најгори спојеви код ње настају са Раком, Јарцем и импулсивним Овном.

Шкорпија

Дубоке везе гради са Раком и Рибама, а добро се допуњава и са детаљном Д‌јевицом или озбиљним Јарцем.

Најтеже проналази равнотежу с Лавом, Водолијом и практичним Биком.

Стријелац

Слободу и авантуру дијели са Овном и Лавом, док га интелектуално освјежавају Вага и Водолија.

Сукоби настају у везама с Д‌јевицом, Рибама и неким Близанцима.

Јарац

Највише успјеха има са Биком и Д‌јевицом, а може се оплеменити и кроз дубоке односе са Шкорпијом или Рибама.

Сукоби га вуку ка Овну, Ваги и преосјетљивом Раку.

Водолија

Највише кликће с Близанцима и Вагом, а страст јој дају Овнови и Стријелци.

Највећа заблуда лежи у везама с Биком, Шкорпијом и поносним Лавом.

Рибе

Најемотивније се повезује са Раком и Шкорпијом, а може пронаћи стабилност уз Бика или Јарца.

Тешко проналази заједнички језик с Близанцима, Стријелцем и аналитичном Д‌јевицом, преноси Крстарица.

Хороскоп

Љубав

