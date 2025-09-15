Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

Извор:
На ТикТоку посљедњих месеци не престаје да се прича о једној, наизглед баналној ствари - црвеном лаку за нокте и такозваној "теорији црвених ноктију".
Међутим, иза "Red Nail Theory" или "теорије црвених ноктију", крије се пуно више од обичног бјути тренда. Према обожаватељкама, овај маникир готово магично привлачи пажњу мушкараца и диже самопоуздање на потпуно нов ниво.
"Црвена боја одувијек је повезана с привлачношћу и самопоуздањем. Када је неко увјерен да му црвени нокти помажу да се истакне, понаша се и презентује другачије и људи то примете", објаснила је за Women‘s Health психолошкиња Стефани Мејзер.
Иако се зна да црвена боја има снажну симболику страсти и моћи, теорија у данашњем облику заживјела је 2022. године. Све је покренула инфлуенсерка Робин ДелМонт, која је на ТикТоку објаснила да мушкарци увијек коментаришу њене црвене нокте.
Она је изнијела и занимљиву хипотезу - црвени нокти подсећају мушкарце на мајке и жене из деведесетих, када је овај изглед био маст хев.
Резултат? Видео је постао виралан и хиљаде жена су одлучиле да тестирају теорију, а црвени лакови за нокте одједном су нестајали с дрогеријских полица брзином муње.
Психологија иза црвеног лака за нокте
Наука исто има нешто да каже на ову тему. Јер истраживања сугеришу да се иза ТикТок лудила крије психолошки образац. Једна позната студија из 2008. показала је да мушкарци жене у црвеном (одјећи или у окружењу црвених тонова) доживљавају привлачнијима и то потпуно несвјесно.
"Према еволуцијској психологији, црвена је вијековима сигнализирала виталност, доминацију и плодност", додала је психолошкиња Мејзер.
Стручњаци су сложни да теорија функционише, али не баш онако бајковито као што ТикТок сугерише. Црвена боја привлачи пажњу, али једнако је важан и осјећај који жене имају док носе такав маникир.
"Кад се жена осјећа одважно и секси, то зрачи из ње и други то примјећују", каже психолошкиња Рене Соломон.
Управо ту наступа плацебо ефекат – самоувјереност коју црвени нокти доносе често је важнија од саме боје. Јер када се боја лака поклопи с вашом енергијом, тада престаје да буде само тренд и постаје став.
Једна жена признала је да црвени нокти мијењају начин на који користи руке - више их показује, јер жели да се виде. Друга је рекла: "Дечко којег виђам обожава црвену боју. Рекао је да га једноставно привлачи, чак и кад ми нокти нису савршено сређени".
Да ли ће вам црвени нокти донети нову љубав или барем неколико комплимената? Можда. Али једно је сигурно - даће вам самопоуздање, а то је најјачи бјути трик који можете носити.
Ако нисте љубитељка црвене, ТикТок нуди и друге "теорије ноктију":
Плави нокти: знак смирености и суптилног самопоуздања и порука да нисте у потрази за пажњом.
Бијели нокти: чисти, шик и према теорији сигнал да сте сингл и спремни за нову љубав.
Црни нокти: "boss energy" - порука је снаге и самопоуздања.
Ружичасти нокти: разиграни, флертујући и женствени, преноси Б92.
