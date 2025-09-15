Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

Извор:
Курир
15.09.2025
22:43
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је америчка војска поново гађала чамац за који се сумња да је превозио дрогу из Венецуеле, при чему су три особе погинуле.
Трамп је вијест о нападу објавио на својим налозима на друштвеним мрежама.
Према његовим ријечима, удар који је изведен у понедјељак долази само двије недјеље након претходног војног напада на чамац за који администрација тврди да је превозио дрогу из Венецуеле, када је страдало 11 људи, преноси Курир.
