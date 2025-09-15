Logo
Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

Извор:

Курир

15.09.2025

22:43

Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је америчка војска поново гађала чамац за који се сумња да је превозио дрогу из Венецуеле, при чему су три особе погинуле.

Трамп је вијест о нападу објавио на својим налозима на друштвеним мрежама.

Према његовим ријечима, удар који је изведен у понед‌јељак долази само двије нед‌јеље након претходног војног напада на чамац за који администрација тврди да је превозио дрогу из Венецуеле, када је страдало 11 људи, преноси Курир.

Доналд Трамп

