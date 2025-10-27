Logo

Крај за Игора Тудора на клупи Јувентуса

Игор Тудор није више тренер Јувентуса, пишу италијански медији.

Хрватски стручњак оставио је засигурно траг у торинском великану, јер низ од осам мечева без побједе није запамћен још од Клаудија Ранијерија од 2009. године.

Према писању италијанских медија, Тудор ће данас бити и званично отпуштен, а замијениће га Масимо Брамбила као привремени тренер.

Тудор је водио италијански клуб од марта ове године. Иако је било запажених резултата, црни низ је услиједио након ремија са Борусијом Дортмунд, а пресудио му је пораз од Лација.

Стара дама је након стабилног тренерског периода од 2011. до 2019. године, за пет година промијенила пет тренера. Све је почело одласком Масимилијана Алегрија без значајног разлога 2019. године. Тим је преузео Маурицио Сари, али је добио отказ након годину дана. Њега мијења Андреа Пирло који је на клупи Јувентуса издржао као и Сари, а онда је услиједио повратак Алегрија. Ни његовом игром нису били задовољни. Нови мандат није био успјешан као прошли, па су се клупси оци одлучили за Тијага Моту.

Успјех у Болоњи није успио да пренесе на Стару даму, па је и њему уручен отказ у марту када врућу клупу Јувентуса преузима Хрват.

Занимљиво је и то да је Тудор први инострани тренер Јувентуса још од сезоне 2006/07 када је клуб водио Дидје Дешам. Њему је претходило 10 италијанских тренера.

Игор Тудор

Juventus

Serija A

trener

Отказ

fudbal

