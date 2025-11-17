Ким Кардашијан грцала у сузама због овога: Осјећам се као да ће ми мозак експлодирати

Извор:
Кликс
17.11.2025
07:51
Америчка ријалити звијезда Ким Кардашијан објавила је снимак у којем је показала како се спремала за правосудни испит у Калифорнији. У једном су моменту су је преплавиле емоције па је почела јецати. На крају га није успјела положити.
"Тако сам уморна. Сваки пут када помислим да сам корак испред других, нешто се догоди што ме покуша спријечити да ово урадим. Дио мене жели одустати. Осјећам се као да ће мозак експлодирати", између осталог је рекла.
У снимку је детаљно показала како су њене припреме изгледале двије седмице пред правосудни испит.
"Учила сам четири мјесеца 'у комаду'. Отказала сам све пословне обавезе. Не јављам се на пословне позиве. Заправо, не радим ништа осим што тога што сам мајка и учим", испричала је.
Такође је навела да је двије седмице прије правосудног испита послала своју дјецу "на одмор" како би се могла фокусирати на учење. Тврди и да је у овом периоду имала јаке болове у леђима.
"Подијелила сам с вама толико тога с овог путовања, а овог љета сам снимила посљедње двије седмице учења - успоне, падове и све између. Седмог новембра сам сазнала да нисам положила испит. Било је разочаравајуће, али није био крај", навела је у опису снимка.
Такође је навела да јој сад о томе да постане правница превише значи да би од њега одустала и да ће наставити учити све док га не оствари.
