Популарна инфлуенсерка преминула након што је пала с небодера

Извор:
Агенције
16.11.2025
14:39
Коментари:0
Бразилска инфлуенсерка Диана Ареас преминула је у 39. години након што је пала с небодера у којем је живјела у Рију де Жанеиру, објавили су тамошњи медији.
Њено беживотно тијело је пронађено у заједничком дијелу небодера, након што је њен партнер позвао полицију.
Извори су рекли да се пар посвађао непосредно прије њене смрти. Прије инцидента, Ареас је превезена у болницу Фереира Маћадо с посјекотинама на тијелу.
Иако није била у добром стању, наводно је напустила болницу без отпуста.
Полиција је покренула истрагу о њеној смрти.
Пратитељи, пријатељи и породица Диане Ареас се опраштају од ње након ове тужне вијести. Њу је на Инстаграму пратило више од 200.000 људи.
Објављивала је садржај о нутриционизму и здравом начину живота.
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
51
16
50
16
39
Тренутно на програму