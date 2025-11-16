Logo
Large banner

Популарна инфлуенсерка преминула након што је пала с небодера

Извор:

Агенције

16.11.2025

14:39

Коментари:

0
Популарна инфлуенсерка преминула након што је пала с небодера
Фото: screenshot / Instagram/ dianaareasnutri

Бразилска инфлуенсерка Диана Ареас преминула је у 39. години након што је пала с небодера у којем је живјела у Рију де Жанеиру, објавили су тамошњи медији.

Њено беживотно тијело је пронађено у заједничком дијелу небодера, након што је њен партнер позвао полицију.

Извори су рекли да се пар посвађао непосредно прије њене смрти. Прије инцидента, Ареас је превезена у болницу Фереира Маћадо с посјекотинама на тијелу.

Иако није била у добром стању, наводно је напустила болницу без отпуста.

Полиција је покренула истрагу о њеној смрти.

Пратитељи, пријатељи и породица Диане Ареас се опраштају од ње након ове тужне вијести. Њу је на Инстаграму пратило више од 200.000 људи.

Објављивала је садржај о нутриционизму и здравом начину живота.

Подијели:

Тагови:

Rio de Ženeiro

influenserka

трагедија

Brazil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова трагедија на путевима: Једна особа погинула, четири повријеђене

Хроника

Нова трагедија на путевима: Једна особа погинула, четири повријеђене

2 ч

0
Узбуна у центру Граца, опсадно стање

Свијет

Узбуна у центру Граца, опсадно стање

3 ч

0
Наранџасто упозорење због јаког до олујног вјетра

Друштво

Наранџасто упозорење због јаког до олујног вјетра

3 ч

0
Нови талас поскупљења у БиХ: Ево шта је на удару

Економија

Нови талас поскупљења у БиХ: Ево шта је на удару

3 ч

0

Више из рубрике

Хаос због наступа у Пинковим звездама, заратили кад је рекла да малтретирају кандидата

Сцена

Хаос због наступа у Пинковим звездама, заратили кад је рекла да малтретирају кандидата

3 ч

0
Бресквици отказан наступ у Хрватској, хитно се огласила

Сцена

Бресквици отказан наступ у Хрватској, хитно се огласила

4 ч

0
Ана Ивановић луповала по кафани

Сцена

Ана Ивановић луповала по кафани

5 ч

0
Дјевојка убила дечка због пјевачице? Испливала истина након 10 година

Сцена

Дјевојка убила дечка због пјевачице? Испливала истина након 10 година

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner