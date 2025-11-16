Logo
Large banner

Дјевојка убила дечка због пјевачице? Испливала истина након 10 година

16.11.2025

10:20

Коментари:

0
Дјевојка убила дечка због пјевачице? Испливала истина након 10 година

Каја Остојић била је, а и данас је једна од најатрактивнијих пјевачица на нашој сцени. Њена љепота и изглед привлачила је пажњу сваког мушкарца који јој се нашао у окружењу, а прије 10 година била је у друштву потпредсједника Фудбалског клуба "Рудар", Радмила Митровића, који је те ноћи трагично изгубио живот.

Њега је исте ноћи убила његова дјевојка, а било је много спекулације да је разлог ове трагедије управо блискост између пјевачице и потпредсједника Фудбалског клуба.

Након много година, пјевачица се присјетила те вечери и испричала шта се заправо догодило. Такође, открила је да ли је истина да је она била разлог расправе која је претходила злочину.

илу-кисели купус-22092025

Друштво

Зашто је кисели купус толико скуп?

- Видјела сам да ту нису била најчистија посла. Мислим били су баш пијани. Послије сам отишла у хотел, а у јутру кад сам се пробудила чила сам да је она њега убила. Шта је било иза те приче није на мени да доносим закључке, прича се свашта. Ја из поштовања према њему и његовој породици нећу да причам јавно о тој теми. Адвокат који је бранио ту дјевојку која га је убила је имао болесне тактике одбране. Кад се сјетим тог периода, најрадије бих то заборавила. Ко другоме јаму копа, сам у њу упада. Мислим да је она изашла из затвора. Страшна и трагична прича. Тресем се док причам о овоме.

Опасан момак који није жив хтио да јој уништи наступ

Питање за пјевачицу је било да се присјети најстрашније ситуације с наступа

Катарина Живковић

Сцена

Каћа Живковић открила детаље из стана у ком је живјела са пјевачицом: "Пријавила покушај убиства"

- Највећа непријатност? Било је то пре неких десетак година када је још увијек био жив један проблематичан момак, сад да га не именујем. Организовао је да се баци сузавац на мој наступ што је растјерало све људе.

Она је и објаснила због чега јој се тај опасни момак осветио, а повод је било њено одбијање.

- Па нисам одговарала на неко његово удварање, али не знају с ким имају посла. Ја се овде никога не плашим - додала је Каја Остојић кроз смијех.

Подијели:

Тагови:

Kaja Ostojić

Пјевачица

ubistvo

ispovijest

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Маја Шупут показала свима с ким је у Дубаију

Сцена

Маја Шупут показала свима с ким је у Дубаију

2 д

0
Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак

Сцена

Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак

1 д

0
Дуња Илић

Сцена

Једна од најбогатијих пјевачица у Србији завршила на улици

5 д

0
Пјевачица након двије године везе сазнала да је момак преварио са мушкарцем

Сцена

Пјевачица након двије године везе сазнала да је момак преварио са мушкарцем

6 д

0

Више из рубрике

Жика јакшић водитељ

Сцена

Пјевач се посвађао са Жиком Јакшићем! Бјесно напустио сцену и отишао возом кући

1 ч

0
Кћерка Здравка Чолића поново запалила мреже

Сцена

Кћерка Здравка Чолића поново запалила мреже

15 ч

1
Џеки Чен, глумац

Сцена

Интернетом се шири лажна вест о смрти славног глумца

15 ч

0
Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

Сцена

Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

11

29

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

11

23

Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

11

13

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

11

10

Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner