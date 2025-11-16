Дјевојка убила дечка због пјевачице? Испливала истина након 10 година

16.11.2025
10:20
Коментари:0
Каја Остојић била је, а и данас је једна од најатрактивнијих пјевачица на нашој сцени. Њена љепота и изглед привлачила је пажњу сваког мушкарца који јој се нашао у окружењу, а прије 10 година била је у друштву потпредсједника Фудбалског клуба "Рудар", Радмила Митровића, који је те ноћи трагично изгубио живот.
Њега је исте ноћи убила његова дјевојка, а било је много спекулације да је разлог ове трагедије управо блискост између пјевачице и потпредсједника Фудбалског клуба.
Након много година, пјевачица се присјетила те вечери и испричала шта се заправо догодило. Такође, открила је да ли је истина да је она била разлог расправе која је претходила злочину.
Друштво
Зашто је кисели купус толико скуп?
- Видјела сам да ту нису била најчистија посла. Мислим били су баш пијани. Послије сам отишла у хотел, а у јутру кад сам се пробудила чила сам да је она њега убила. Шта је било иза те приче није на мени да доносим закључке, прича се свашта. Ја из поштовања према њему и његовој породици нећу да причам јавно о тој теми. Адвокат који је бранио ту дјевојку која га је убила је имао болесне тактике одбране. Кад се сјетим тог периода, најрадије бих то заборавила. Ко другоме јаму копа, сам у њу упада. Мислим да је она изашла из затвора. Страшна и трагична прича. Тресем се док причам о овоме.
Питање за пјевачицу је било да се присјети најстрашније ситуације с наступа
Сцена
Каћа Живковић открила детаље из стана у ком је живјела са пјевачицом: "Пријавила покушај убиства"
- Највећа непријатност? Било је то пре неких десетак година када је још увијек био жив један проблематичан момак, сад да га не именујем. Организовао је да се баци сузавац на мој наступ што је растјерало све људе.
Она је и објаснила због чега јој се тај опасни момак осветио, а повод је било њено одбијање.
- Па нисам одговарала на неко његово удварање, али не знају с ким имају посла. Ја се овде никога не плашим - додала је Каја Остојић кроз смијех.
Сцена
2 д0
Сцена
1 д0
Сцена
5 д0
Сцена
6 д0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
29
11
23
11
13
11
10
Тренутно на програму