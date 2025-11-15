Logo
Кћерка Здравка Чолића поново запалила мреже

Телеграф

15.11.2025

20:27

1
Кћерка Здравка Чолића поново запалила мреже
Фото: Instagram/unacolic

Старија кћерка пјевача Здравка Чолића, Уна Чолић, на друштвеним мрежама је јако активна и прати је доста људи.

Она често воли да дијели слике из изласка, понеки стајлинг али и како ужива на луксузним дестинацијама.

Њене фотографије никога не остављају равнодушним, па често изазивају лавину коментара.

Својим најновијим стајлингом, Уна је направила хаос на мрежама. Чолићева насљедница је позирала у минићу док је горе носила сако.

Уна Чолић
Уна Чолић

Међутим, у једном тренутку је скинула сако и истакла гола рамена, а сви су гледали у њене облине и убитачан деколте.

Иако дуго није жељела да експонира свог партнера, Уна је недавно објавила њихову заједничку фотографију.

Уна је показала и како у друштву уживају у храни, те луксузни смјештај у ком одсиједају у Шпанији.

Десет година старији партнер Чолићеве је врло галантан па је на једној од слика показала и букет цвијећа који је добила од драгог

Уна Чолић
Уна Чолић

Здравко Чолић је недавно говорио о мезимицама и истакао да је Уна стабилна док је њена сестра и даље млада.

- Па ја бих то, колико год могу, одложио без обзира на године. Старија кћерка је већ стабилна, а млађа је још млада. Све је то у Божјим рукама. Увијек кажем - лијепо је да дјеца мало прођу свијет, раде на себи, али судбина је судбина, она те увијек сачека - навео је Здравко Чолић за "ИН Магазин".

Una Čolić

Коментари (1)
