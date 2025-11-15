Кћерка Здравка Чолића поново запалила мреже

Извор:
Телеграф
15.11.2025
20:27
Коментари:1
Старија кћерка пјевача Здравка Чолића, Уна Чолић, на друштвеним мрежама је јако активна и прати је доста људи.
Она често воли да дијели слике из изласка, понеки стајлинг али и како ужива на луксузним дестинацијама.
Њене фотографије никога не остављају равнодушним, па често изазивају лавину коментара.
Својим најновијим стајлингом, Уна је направила хаос на мрежама. Чолићева насљедница је позирала у минићу док је горе носила сако.
Међутим, у једном тренутку је скинула сако и истакла гола рамена, а сви су гледали у њене облине и убитачан деколте.
Иако дуго није жељела да експонира свог партнера, Уна је недавно објавила њихову заједничку фотографију.
Уна је показала и како у друштву уживају у храни, те луксузни смјештај у ком одсиједају у Шпанији.
Десет година старији партнер Чолићеве је врло галантан па је на једној од слика показала и букет цвијећа који је добила од драгог
Здравко Чолић је недавно говорио о мезимицама и истакао да је Уна стабилна док је њена сестра и даље млада.
- Па ја бих то, колико год могу, одложио без обзира на године. Старија кћерка је већ стабилна, а млађа је још млада. Све је то у Божјим рукама. Увијек кажем - лијепо је да дјеца мало прођу свијет, раде на себи, али судбина је судбина, она те увијек сачека - навео је Здравко Чолић за "ИН Магазин".
Најновије
Најчитаније
22
00
21
57
21
51
21
41
21
39
Тренутно на програму