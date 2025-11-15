Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

Извор:
Мондо.рс
15.11.2025
18:34
Коментари:0
Ноћас је у ријалитију Елита 9 дошло до жестоког сукоба Анели Ахмић и Луке Вујовића.
Анели Ахмић тврди да ју је њен, сада већ бивши вјереник Лука Вујовић тукао, а синоћ су се жестоко сукобили у дворишту Бијеле куће и обезбјеђење је морало да реагује.
"Тукао си ме и те како! Ту манипулацију можеш некоме другом", викала је Анели и открила да су били у колима заједно са њеном кћерком Нором, као и да је он зауставио ауто.
"Стао је на сред цесте, није ме ударио пред њом. Гаде један, к***ин сине! Ја ћу испричати све", рекла је Анели.
"Ја те тукао?", понављао је Лука и открио:
"Ја паркирам ауто и плачем, а она ме вријеђа најстрашније, Грофица је говорила да ми не вријеђа оца. Нора је говорила: "Немој Луку да дираш. Знаш ли колико ме пута шутнула и ударила!? Истина је да сам јој овако урадио на мору. Рука нема везе са мном! Што не бих рекао? Да те ударим знаш колика ће масница да ти буде!? Питај је колика јој је масница била. Она је хтела да ме остави а није знала како. Како је онда разлог Маја? Што није ушла да ме напада за снимак, каква Маја онда?", викао је Лука.
Анели је касније отишла у купатило и бацила његов вјеренички прстен у WC шољу
"Нажалост сам и овим монструмима рекла ДА, а сад ћу све прстенове зафрљачити", рекла је Анели.
Сцена
5 д1
Сцена
2 седм0
Сцена
4 седм0
Сцена
4 седм0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму