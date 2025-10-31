Logo

Ово су ријалити учесници који су покренули бизнисе од којих згрћу лову

31.10.2025

18:15

Елита 9, ријалити почео
Након што су напустили Бијелу кућу, поједини ријалити учесници су одлучили да уновче своју популарност и покрену приватне бизнисе од којих сада зарађују велику своту новца.

Посљедњи ријалити учесник који је дошао на идеју да покрене приватни бизнис је Дејан Драгојевић. Наиме, он је са својом дјевојком Јованом отворио пицерију у којој ће она бити газдарица.

Луна Ђогани и Марко Миљковић су након напуштања Бијеле куће отворили свој Јутјуб канал који им доноси на мјесечном нивоу огромну зараду. Поред тога што снимају тренутке из свакодневног живота, на њиховом каналу се могу наћи и подкасти које води Луна, а у ком су гости јавне личности.

Брат Дејана Драгојевића, Давид Драгојевић исто има свој приватни бизнис. Наиме, он ради као фитнес инструктор, а судећи по резултатима клијената, Драгојевић и више него успјешан у том послу.

Свијет

Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница

Станији Добројевић је учешће у ријалитију донело исто велику популарност, коју је она одлучила паметно да искористи. Наиме, Станија је покренула свој бренд спортске опреме, с обзиром на то да је много посвећена тренинзима и да је то занима.

Попут Давида Драгојевића су још двојица бивших ријалити учесника упловили у фитнес воде. Наиме, прво је Никола Орозовић почео да ради као тренер, а недавно је и Менсур Ајдарпашић саопштио да је почео да се бави истим послом.

Милица Кемез ради као водитељка на Ред телевизији, али је поред тога отворила и свој Јутјуб канал на ком можемо видјети интервјуе које је урадила са познатим личностима. На каналу има много прегледа, због чега јој је и зарада добра.

