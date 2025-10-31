Рада Манојловић има новог дечка: Лијеп је као лутка

Извор:
Блиц
31.10.2025
Рада Манојловић открила је да има новог партнера, а сада је јавно ријешила да проговори о њему, па открила да је лијеп као лутка.
На питање због чега сија, пјевачица је одговорила сљедеће.
"Све утиче да сијам. И храна и љубав и пословни успјех и приватно, све се лијепо намјестило", рекла је Рада Манојловић.
"Није пјевач, баш сам се опекла са њима, баталила сам естраду. Нисам се покајала што сам признала да нисам слободна. Покајала сам се што сам ћутала и пустила да се нагађа са ким сам. Као да морам да будем са неким, ако већ морам да будем са неким, хајде да вам ја то кажем. Одлучила сам да га не показујем и он не жели то, али мени је криво, јер је лијеп као лутка. Ја сам са њим баш зато што он мени ништа не замјера. Нисам неко ко пада на прву, на љепоту, свиди ми се, али можемо да се дружимо дуго, па да видимо шта ће бити", рекла је Рада, пише "Блиц".
Рада Манојловић је потом проговорила о Ани Николић и Горану Ратковићу Ралету.
"Не знам шта бих рекла, волим их обоје", закључила је Рада, преноси "Блиц".
