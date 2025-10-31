У хотелском кревету нашао створење које му је следило крв

Извор:
31.10.2025
10:15
Замислите да након дугог дана путовања легнете у хотелски кревет и чујете како се нешто миче испод плахти.
Управо то се догодило Паркеру Панелу, инфлуенсеру који је на Инстаграму подијелио снимак тренутка кад је у кревету свог хотела пронашао рака.
Видео је убрзо постао виралан, а корисници друштвених мрежа нису могли одлучити што их је више изненадило: рак у соби или реакција госта који је одмах позвао хотелско осигурање.
Кад се пријавите у хотелску собу, очекујете мир, удобност и тренутак опуштања. Било да сте на пословном путу или годишњем одмору, хотелски смјештај требало би да пружи сигурно уточиште далеко од куће. Ипак, за Паркера Панела, тај је одмор завршио са раком у кревету.
На свом профилу на Инстаграму, Панел је објавио видео у којем приказује како легне у кревет, а затим нагло устане јер, како је рекао, "чуо је нешто“ испод плахти. Одлучио је истражити шта се догађа, па је повукао покривач и подигао душек, али у почетку није пронашао ништа сумњиво.
Упркос томе, звук кретања и даље је долазио из кревета.
Како би открио извор звука, Паркер је погледао испод оквира кревета – и тада остао у потпуном шоку. Између душека и дрвеног постоља, скривао се велики рак.
"Крв ми се следила", написао је у опису видеа који је брзо прикупио стотине хиљада прегледа.
У видеу се види како Панел покушава ухватити животињу, док се рак креће уз руб кревета и на крају се зароби у ћошку.
Како би заштитио руке, Паркер узима пешкир и с опрезом га покушава ухватити, истовремено говорећи пријатељима да "позову осигурање хотела".
Иако је ситуација изгледала озбиљно, корисници на друштвеним мрежама нашли су начин да је окрену на шалу.
Многи су се насмијали његовој реакцији, истичући како није било потребе звати осигурање.
"То је рак, а не убица", написао је један корисник, преноси "Боснаинфо".
Други је додао:
"Ја бих већ био низ ходник и ван хотела“.
Трећи је духовито коментарисао: "Могло је бити и горе – могле су бити стјенице".
