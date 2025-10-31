Logo

У хотелском кревету нашао створење које му је следило крв

Извор:

Агенције

31.10.2025

10:15

Коментари:

0
Рак испод хотелског кревета
Фото: Screenshot

Замислите да након дугог дана путовања легнете у хотелски кревет и чујете како се нешто миче испод плахти.

Управо то се догодило Паркеру Панелу, инфлуенсеру који је на Инстаграму подијелио снимак тренутка кад је у кревету свог хотела пронашао рака.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Кришто да покрене оцјену уставности одлуке о главном преговарачу са ЕУ

Видео је убрзо постао виралан, а корисници друштвених мрежа нису могли одлучити што их је више изненадило: рак у соби или реакција госта који је одмах позвао хотелско осигурање.

Кад се пријавите у хотелску собу, очекујете мир, удобност и тренутак опуштања. Било да сте на пословном путу или годишњем одмору, хотелски смјештај требало би да пружи сигурно уточиште далеко од куће. Ипак, за Паркера Панела, тај је одмор завршио са раком у кревету.

На свом профилу на Инстаграму, Панел је објавио видео у којем приказује како легне у кревет, а затим нагло устане јер, како је рекао, "чуо је нешто“ испод плахти. Одлучио је истражити шта се догађа, па је повукао покривач и подигао душек, али у почетку није пронашао ништа сумњиво.

Упркос томе, звук кретања и даље је долазио из кревета.

"Крв ми се следила"

Како би открио извор звука, Паркер је погледао испод оквира кревета – и тада остао у потпуном шоку. Између душека и дрвеног постоља, скривао се велики рак.

Телевизор

Култура

7 најбољих старих хорор трилера, који се гледају без трептања

"Крв ми се следила", написао је у опису видеа који је брзо прикупио стотине хиљада прегледа.

У видеу се види како Панел покушава ухватити животињу, док се рак креће уз руб кревета и на крају се зароби у ћошку.

Како би заштитио руке, Паркер узима пешкир и с опрезом га покушава ухватити, истовремено говорећи пријатељима да "позову осигурање хотела".

Иако је ситуација изгледала озбиљно, корисници на друштвеним мрежама нашли су начин да је окрену на шалу.

Многи су се насмијали његовој реакцији, истичући како није било потребе звати осигурање.

"То је рак, а не убица", написао је један корисник, преноси "Боснаинфо".

Други је додао:

"Ја бих већ био низ ходник и ван хотела“.

Трећи је духовито коментарисао: "Могло је бити и горе – могле су бити стјенице".

Подијели:

Таг:

Хотел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Svijet globus

Занимљивости

Само ова земља се простире на свим континентима

5 ч

0
Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

5 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Финансијски процват стиже за ова 3 знака, све почиње управо данас

5 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Занимљивости

5 најбољих начина како припремити ауто за зиму

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner