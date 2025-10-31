Logo

Финансијски процват стиже за ова 3 знака, све почиње управо данас

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Растући Месец у Рибама доноси раст, обиље и емоционалну стабилност. Ова лунарна фаза отвара наша срца како бисмо могли да добијемо интуитивне подстицаје о томе гдје треба да усмјеримо свој фокус.

Просперитет сада долази кроз повјерење у тајминг и веровање у сопствени креативни ритам. Ово је инспиративан тренутак посебно за ваздушне знаке, који напредују захваљујући идејама и кретању. Мјесец у Рибама нам помаже да каналишемо те идеје у стварност, дајући им дубину и осјећај.

Данас препознајете да машта и практичност могу ићи руку под руку. За три хороскопска знака, капије просперитета се широм отварају док растући Месец напредује ка пуноћи.

Близанци

Скупили сте изобиље и сада је вријеме да погледате све што сте урадили. Имати праве идеје вам се коначно показало као успех. 31. октобра ћете сигурно знати да је ово само почетак. Финансијски процват почиње данас.

Током растућег Мјесеца у Рибама, буквално можете осјетити да се универзум уроти да вам помогне. Ствари почињу да се одвијају и сада гледате у живот који вам има смисла.

Просперитет је увек био дио плана, и зато што сте остали уз њега, сада видите да је све вриједјело вашег труда. Тај растући Месец је паралелан вашој сопственој енергији и заједно стварате изобиље и богатство.

Вага

Нешто позитивно почиње да се обликује у вашем животу управо сада. Иако сте некако знали да ће се то догодити, нисте били баш сигурни да ће се догодити баш сада. Па, 31. октобра, ваше жеље ће се остварити.

Због растућег Мјесеца у Рибама, осећаћете се као да је време за раст постало вријеме за манифестацију. Улажете што више труда можете и управо зато сте на путу ка просперитету.

Оно што сада почиње, постепено ће расти током наредних неколико недеља. Наставите да вјерујете у своју вриједност и дозволите себи да примите све. Ово је позитиван заокрет у вашем животу, а сада је на вама да одржавате ватру у пламену.

Водолија

Овај транзит Месеца у Рибама појачава ваш природни животињски магнетизам. То значи да ћете дјеловати веома привлачно током овог периода. Можда ћете постати центар пажње, али још боље је то што ће све ово привлачење пажње довести до финансијске прилике коју не можете (и не би требало) да игноришете.

На данашњи дан, 31. октобра, осјетићете знаке напретка. Овај лунарни транзит означава финансијски процват или креативни успон који одражава ваш визионарски начин размишљања. Звучи сјајно, зар не?

Ово је ваш знак да останете инспирисани и фокусирани. Оно што сада расте је само почетак дугог, просперитетног периода. Искористите тај шарм и харизму да се учврстите. Нека вам визија буде јака, а срце отворено.

(Крстарица)

